新北耶誕城遊客湧入 啟動跨局處交通疏導
(記者謝政儒綜合報導)「2025新北歡樂耶誕城」自11/14 (五)盛大開城以來，活動熱度持續攀升，截至目前累積參與人次已突破160萬，吸引全臺民眾紛紛前來感受繽紛馬戲主題燈飾、創意美食市集與多項精彩系列活動，體驗城市濃厚耶誕節慶氣息。
為因應持續湧入的遊客量，新北市政府啟動跨局處交通疏導機制，警察與義消人力在周邊路口加強引導，並依據現場狀況彈性調整動線，以避免壅塞情形發生。同時為提升整體交通效率並減緩車流壓力，新北市政府也呼籲民眾善加利用大眾運輸前往各會場。板橋站作為三鐵共構交通樞紐，旅客可搭乘高鐵、臺鐵、臺北捷運板南線或新北捷運環狀線等多項運輸工具抵達，也有多條公車路線行經新北歡樂耶誕城範圍，民眾只要搭乘有顯示「經新北歡樂耶誕城」的公車即可輕鬆到達，享受更順暢的旅程。新北市政府特別感謝所有執勤人員的全力協助，讓今年的新北歡樂耶誕城能在安全與秩序兼具的狀況下順利舉行。
此外，為維護現場交通與行人安全，同步公告多項交通管制措施。活動期間，縣民大道與新站路口往土城方向，每日15時至23時禁止左轉進入新站路。市府周邊各人行道也自每日16時至23時禁止自行車騎行，以維持步行動線順暢、降低危險發生。針對路邊停車規範，新站路（大遠百側、縣民大道至中山路）及新府路（小遠百側、中山路至區運路）兩側黃線區域，自活動期間每日7時至23時禁止停車，請駕駛朋友務必留意避免受罰。另活動場域周邊的YouBike站點也進行暫停營運管理，包括新北市政府(新站路)與新北市政府(新府路)站點，每日15時至24時以及板橋公車站全天候暫停取還車服務，請民眾提前規劃借還車地點。
新北市政府表示，2025新北歡樂耶誕城活動將持續至12/28(日)，歡迎民眾把握年末佳節走入璀璨繽紛的馬戲主題城市，感受濃厚耶誕節慶氛圍，同時也呼籲多加利用大眾運輸並遵守相關交通管制，共同維護活動品質，讓每一位遊客都能平安、順利、愉快地享受耶誕城的美好時光。更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。
