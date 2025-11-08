新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷建議分區輪辦、市府大樓妝點常設化
記者周志豪／台北報導
2025新北歡樂耶誕城下周五登場，但再遭新北市府周邊板橋居民反彈。國民黨立委洪孟楷今建議新北市府，仿造東京都廳打造「365天亮起的新北」，升級耶誕城品牌，達成在地居民、觀光、城市三贏局面。
洪孟楷認為，新北市府可將市府大樓打造成「全年點亮」的地標，以燈光與音樂結合城市意象，讓遊客與市民隨時都能感受新北的活力；耶誕城活動就能「分區輪辦」，打造一年一區一特色，帶動觀光消費。
洪孟楷舉例，可在淡水結合淡江大橋夜景與煙火，鶯歌新北美術館結合藝術與光影，新店碧潭則以水岸燈光營造節慶氛圍，分散人潮，也強化觀光多元性，達成在地居民、觀光、城市三贏的局面。
洪孟楷表示，新北「歡樂耶誕城」舉辦逾十年，已成國際知名活動，每逢十二月吸引大量人潮，但也造成板橋地區交通壅塞與居民不便。如何延續品牌能量、同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。
洪孟楷認為，東京都廳的夜間燈光音樂秀值得借鏡，該市政府大樓全年365天上演主題燈光秀，週末與假日更有特別場，並公布時間表供民眾查閱，讓城市形象日常化、觀光熱度全年化，也成功分散人潮。
