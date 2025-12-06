新北耶誕城還有人去嗎？市府曬亮眼成績 侯友宜親揭參與人次

即時中心／高睿鴻報導

隨著時間靠近12月下旬，各地的耶誕節氣息都愈趨濃厚，1年1度的「新北歡樂耶誕城」，每天湧入的人數也是與與日俱增。新北市長侯友宜開心地表示，由於耶誕城每週都推出不同的系列活動，開城至今，已吸引逾300萬人次參與；但他仍呼籲，盼民眾繼續利用週末假期耶誕城走走，與家人、朋友一起度過溫馨佳節。

據悉，昨（5）晚耶誕城迎雙慶典，包括啟動主燈新秀、同時，Freunde willkommen德國耶誕市集也開市。市府說明，今年耶誕城以全台唯一的夢幻馬戲主燈為亮點，開城至今有300萬人次以上參與；昨天侯友宜、德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺、以及歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner），共同啟動第2支雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，不僅如此，大家喜愛的LINE FRIENDS人氣角色「莎莉」也現身同樂，帶給現場大小朋友滿滿驚喜。

侯友宜表示，耶誕城昨晚啟動第2支雷射光雕秀LINE FRIENDS「馬戲團魔法道具篇」，受民眾喜歡的德國耶誕市集也同步開幕，這次邀請近50家攤商，有熱紅酒、德式烤腸、燻肉、豬腳等德國經典美食，讓民眾在新北，也能體驗獨特的德國耶誕氛圍。

新北市長侯友宜（中）說明耶誕城營運狀況。（圖／新北市政府提供）

市府說明，第二支光雕秀以LINE FRIENDS馬戲團嘉年華為主題，描述角色們尋找失落魔法棒的奇幻冒險，故事融入帽子森林、機械齒輪廣場、錯位走廊等多層次場景，讓劇情更鮮明有趣；耶誕樹「歡樂馬戲棚」則隨著光雕秀節奏閃耀，形成全場域動態效果，讓觀眾沉浸在奇幻冒險的光影世界。

德國耶誕市集方面，市府指出，除了香氣撲鼻的美食，也安排「聖誕薑餅自己做」、「德國格林童話人體彩繪」及「與聖誕老公公有約」等活動，大人小孩都能在新北歡樂耶誕城，找到屬於自己的冬季驚喜和幸福。

新北耶誕城吸引大量遊客參觀。（圖／新北市政府提供）

觀旅局另也強調，即日起至12月28日，每晚5點30分至11點，兩支超夢幻3D光雕秀「馬戲團魔法道具篇」及「傳送耶誕樂章，LINE FRIENDS和你一起！」將輪番登場，讓民眾沉浸在絢麗光影中，度過最閃亮的耶誕夜。

此外，受全台矚目的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於12月13日、14日熱力登場。12月25日還有「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」活動，以多元曲風陪伴大家過節慶濃厚的耶誕節。更多活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

新北耶誕城過節氣氛濃厚。（圖／新北市政府提供）

