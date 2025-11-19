新北耶誕城開城6天驚見「3未成年藏毒」 20歲工人帶毒咖啡包也落網

20歲陳姓男子與友人在新北耶誕城禁菸區吸菸，警方上前盤查，發現陳男竟攜帶毒咖啡包，將他依法送辦。（圖／翻攝畫面）

新北市耶誕城14日開城以來湧入大量人潮，如今開城不到6天，警方就發現4人攜帶毒品，當中還包含3名未成年少年，20歲陳姓男子攜帶毒咖啡包「進城」也被逮，警方訊後將4人依違反毒品危害防制條例案件移送新北地檢署送辦，相關案情仍須釐清。

據了解，耶誕城開城隔天，警方15日發現陳男在禁菸區吸菸，上前盤查時驚覺有異，並在他身上查獲7包疑似毒品咖啡包，訊後將他移送法辦，並於同日查獲未成年少年吸食依託咪酯煙彈， 16日又有兩名未成年人因持有含愷他命的香菸遭警方查獲，4人都被依法送辦，

廣告 廣告

海山警分局表示，警方平日晚上6點到深夜11點，編排21名警力，輪替執行市民廣場安全維護及周邊路段交通疏導，假日系列活動則是從下午1時到深夜11時，編排49名警力，輪替執行市民廣場安全維護及周邊路段交通疏導。

海山警分局表示，自耶誕城開城至今，已查獲3件4人違反毒品危害防制條例案件，查扣依託咪酯煙彈、愷他命香菸等證物，均移送新北地檢署偵辦。

警方強調，新北市府行政園區已公告為禁菸(含電子菸、加熱式煙具)場所，範圍包含市民廣場B1竹筍地標公共藝術周邊；此外，民眾切勿攜帶毒品、刀械、氣球及爆竹煙火等違禁品進入活動會場，違者將依法處置，以維護乾淨舒適的活動空間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小三數學考「1897－392」最接近選項 孩答1500被打錯！老師：是1600

花5千買靠窗座位 上飛機見「這景象」傻眼了！乘客集體告2大航空

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆