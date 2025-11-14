中央社

新北耶誕城開幕 燈飾璀璨（1） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

新北歡樂耶誕城14日晚間揭幕，主會場市府市民廣場周邊燈飾也繽紛亮起，呼應今年的「馬戲嘉年華」主題。

中央社記者黃旭昇新北市攝 114年11月14日

新北耶誕城開幕 燈飾璀璨（1） 新北歡樂耶誕城14日晚間揭幕，主會場市府市民廣場 周邊燈飾也繽紛亮起，呼應今年的「馬戲嘉年華」主 題。 中央社記者黃旭昇新北市攝 114年11月14日
新北耶誕城開幕 燈飾璀璨（1） 新北歡樂耶誕城14日晚間揭幕，主會場市府市民廣場 周邊燈飾也繽紛亮起，呼應今年的「馬戲嘉年華」主 題。 中央社記者黃旭昇新北市攝 114年11月14日

其他人也在看

黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」

黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」

黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」

大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」

娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。

民視 ・ 1 天前
水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應　破門驚見82歲嬤已成白骨

水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應　破門驚見82歲嬤已成白骨

台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡　回台卻坐輪椅原因曝

小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡　回台卻坐輪椅原因曝

即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。

民視 ・ 1 天前
黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛

黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，已遭大馬警方延扣9天，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，黃明志13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），黃明志的律師及交往15年造型師女友Sarah等人昨下午赴金馬警局總部，隨後陪同黃明志一同搭車離開。

中時新聞網 ・ 17 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧　主委聯手物管揭惡行

濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧　主委聯手物管揭惡行

該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...

CTWANT ・ 1 天前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態

坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態

演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜

自由時報 ・ 5 小時前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院　大喊「去報警」嚇壞病患

手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院　大喊「去報警」嚇壞病患

台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。

TVBS新聞網 ・ 4 小時前
敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告

敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告

[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...

今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
太子集團反擊了！向新加坡申請解凍資產

太子集團反擊了！向新加坡申請解凍資產

[NOWnews今日新聞]柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資產。太子集團在本周...

今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
緬甸詐騙主腦佘智江被引渡中國　公安部回應

緬甸詐騙主腦佘智江被引渡中國　公安部回應

[NOWnews今日新聞]中國近期下重手，打擊緬北詐騙園區，中國籍賭博大亨、緬甸「KK園區」幕後金主之一佘智江（SheZhijiang），12日已遭泰國引渡回中國，中國公安部強調，這是跨國執法重大成果...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
"假刷條碼真偷貨" 超商店員監守自盜坑雇主近三百萬

"假刷條碼真偷貨" 超商店員監守自盜坑雇主近三百萬

中部中心/徐秘康、陳建華來看台中一名倒楣超商加盟主，竟被自己員工給坑了！涉案店員，是以訂包裹"貨到付款"方式，等貨物到店後，再偷偷拆開包裹，拿走黃金飾品等高價商品，侵占將近300萬元！嫌犯雖然到案，卻對於金流交代不清！超商總公司表示，是加盟主督導不周，恐怕得自行吞下這筆賠償！超商店員涉領包裹未付款。受害人指控的，是35歲許姓嫌犯，在八月底到台中市南區的超商，上大夜班，十月開始，他在網購平台，訂購多筆貨，監視器畫面顯示，他領了貨，卻沒有刷條碼付帳，而是用美工刀一一拆開包裹，還丟棄裡面不需要的單據，以避免其他同事在第一時間清查時，發現貨不見了！超商店員涉領包裹未付款。拆解嫌犯犯案手法，在網購平台，訂購多筆黃金飾品等高價包裹，選的是超商"貨到付款"，不過他沒刷條碼、沒給錢，就把貨拿走，直到7天之後，超商系統顯示"未取貨"，商店端卻找不到貨物可以退回，但是，加盟主卻必須把貨款，先上繳給超商！一而再，再而三，嫌犯趁著加盟主家中有喪事，疏於督導的10天，涉嫌侵占貨品154件，金額高達將近260萬元，另外還侵占營業現金32萬元，合計大約291萬元。加盟主心寒指出，嫌犯是更生人，自己願意給對方機會，卻是損失慘重！警方指出，前科累累的嫌犯，已經到案說明，坦承侵占行為，但是，對於變賣地點以及金流去向，都交代不清，警方只能依業務侵占罪嫌，函送法辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：店員訂包裹使用貨到付款　利用7天未取漏洞坑雇主貨款 更多民視新聞報導網購要當心！一頁式廣告、幽靈包裹詐騙橫行 刑事局教你3招自保婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下假賣家騙財8萬元　新北警古人梗圖籲雙11購物潮防詐

民視影音 ・ 1 天前
坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人

坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人

王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。目前已知涉案藝人達18人，據了解，檢方也針對第一波起訴者具體求刑，王大陸依刑法偽造文書罪求刑1年。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前

8旬婦涉悶死癱瘓50年兒　石崇良：我支持總統特赦

（中央社記者沈佩瑤台北13日電）一名8旬婦疑因心力交瘁，涉嫌悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請總統特赦。衛生福利部長石崇良今天說，「我支持總統特赦」，此案反映出對照顧者的支持需要做更多。

中央社 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳上千戶泡水 災民歎「光復2.0」

宜蘭蘇澳上千戶泡水 災民歎「光復2.0」

鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，市區中山路與中原路段淹了一層樓高，上千戶泡水，災情直逼2010年梅姬颱風。消防和軍方緊急進場搜救，幸無傷亡、失聯。水退後，民宅、道路滿是泥濘，災民感歎「我們是光復2.0」。

聯合新聞網 ・ 1 天前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門　悲劇結果出爐曝社會危機

育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門　悲劇結果出爐曝社會危機

（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]

引新聞 ・ 5 小時前
黃明志「無涉案證據」將獲釋！經紀人「7字」回應了

黃明志「無涉案證據」將獲釋！經紀人「7字」回應了

娛樂中心／李明融報導大馬歌手黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前已遭大馬警方延扣近9天，明天（13日）將滿期，案情今天（12日）突出現重大進展，馬來西亞檢察總長丹斯里杜蘇基證實，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋，對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲回應「謝謝大家的關心」。

民視 ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑

台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑

李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。王家二女婿今天（14日）表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
女闖無人旅社休息.手機充電　業者提告「法院判拘役20天」

女闖無人旅社休息.手機充電　業者提告「法院判拘役20天」

台南市 / 綜合報導 有民眾闖入台南一家無人旅社，在一樓休息區休息並讓手機充電，類似狀況還不只一起，疑似有民眾記住大門密碼，看準無人旅社沒有管理人，就輸入密碼進入，但這樣的行為已經違法，一名周姓女子被業者提告，台南地方法院，依侵入住宅判，拘役20天，得易科罰金。監視器畫面拍下，無人旅社大廳，一名男子推出門，要外出，結果身穿紅衣女子，趁這時候走進來，在一樓充電休息，業者報警處理，業者說：「剛剛有人出去，他就從旁邊走進來。」疑似看中無人旅社，平時沒人在現場管理，就趁機溜進來休息，但這邊還是屬於，管制出入的旅宿場所，一般人不可以任意進入，附近鄰居說：「都會有人開車來，住裡面休息，(擅自闖進去)這樣不好啦，要問清楚啦。」租客說：「會給密碼，房號，(就按密碼進去？)，對，這可能是管理方式的問題。」事情發生在台南，這名周姓女子，趁有房客出門時，進到無人旅社休息區，充電休息，其中一間業者不堪其擾，對周姓女子提告，台南地方法院依侵入住宅判，拘役20天得易科罰金，但類似案件不只一次，疑似也有民眾，記住無人旅社大廳密碼，擅自回到大廳休息，像另類的寄生上流，讓業者很困擾。律師洪銘憲說：「無故進入他人之住宅，處一年以下有期徒刑(拘役或9000元以下罰金)，所謂無故，就是未得法益處分權責之同意，而進入他人建築物。」台南第五分局公園所長王瑞勳說：「行為人涉及無故侵入住宅罪，現場將周女帶回偵辦，依侵入住宅罪嫌送辦。」看準無人旅社，平常沒管理人在，沒要住房，卻擅自闖進大廳休息，行為已經違法，警方也建議業者，定期更換密碼，避免類似事情再發生。 原始連結

華視影音 ・ 8 小時前
不滿站務員吹哨　女子抓狂跳下月台　遭依鐵路法送辦

不滿站務員吹哨　女子抓狂跳下月台　遭依鐵路法送辦

台中市 / 綜合報導 台中新烏日火車站發生民眾跳軌意外，一名29歲阮姓女子，因為太靠近鐵軌，加上火車要進站了，站務員對她吹哨提醒，她就抓狂，推了站務員後跳下月台、趴在鐵軌上，她的親友看到，也跟著跳下鐵軌，將她連拖帶拉、拉上月台，她的脫序行為已經觸犯鐵路法，交通部將會對她裁處開罰。白衣女子大叫一聲猛力推了站務員後，就跳下月台，摔在鐵軌上，她不起來，趴著大叫，她的家人和朋友看到，兩男一女也跟著跳下月台。白衣女子親友說：「快點，我求妳了，火車要過來了。」白衣女子趴在鐵軌上，這時，月台上的火車進站警示燈也已經亮起，不停閃動，代表火車要進站，時間相當緊迫，女子的親友趕快將她連拖帶拉拉到對面的鐵軌上。民眾說：「很危險，人家阻止就是一定有考慮到安全的問題，這樣很危險，而且也不知道車子什麼時候會來，不知道什麼時候就出意外了。」白衣女子跳軌的地點，在台中新烏日火車站，當時是昨(13)日晚上11點多，嚇壞當時目擊的民眾還有站務員，站務員也馬上，通報鐵路警察到場處理。台中鐵路警新烏日分駐所長林明德說：「因站立於月台黃色警戒線外，經站務員發現後，立即前往制止，阮女突然情緒失控，跳下軌道。」警方表示，跳下月台的29歲阮姓女子，沒有使用違禁品也沒喝酒，就是不滿站務員，對她吹哨警告不要太靠近鐵軌，她就失控跳軌，她的親友將她拉上月台後，緊急送醫治療，因為行為脫序危害公眾安全，警方也將依鐵路法，函請交通部裁處。 原始連結

華視影音 ・ 2 小時前