新北耶誕城驚傳「高空火燒車」 網友大酸：今年終於不一樣了
新北歡樂耶誕城14日盛大開幕，將一路營業到12月28日，共45天，然而開幕當天卻驚傳「火燒車意外」，一輛小火車在軌道運行中突然冒出火花，成了名副其實的小「火」車，讓不少民眾大酸「今年終於不一樣了」。對此，新北市觀光旅遊局今（16）日回應表示，疑似民眾丟異物造成，目前已經檢修完畢，恢復正常運作。
新北歡樂耶誕城自14日開幕以來，吸引大批民眾前往體驗濃厚的聖誕氛圍，今年更與「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，在市民廣場周邊打造成馬戲團嘉年華會，不過卻有人發現，「天際軌道列車」裝置竟當場燃燒，冒出小火花及陣陣燒焦味，引起民眾圍觀，更有人直呼「真的是小火車」。
觀旅局指出，接獲民眾反映後當下就停止運作，並在熄燈後馬上進行檢修，列車沒有受損，也沒有造成人員受傷，該狀況疑似為「民眾丟擲異物造成」，目前已恢復運作，每天也會進行軌道安全檢查，呼籲民眾愛惜相關設施，若有發現異狀，也可以向周邊工作人員反映，或撥打1999市民專線。
事實上，新北歡樂耶誕城一開城，擁擠人潮也讓板橋車站周邊交通大打結，今年的「佈置」則評價不一，有人批評「小丑」佈置造型難看，也有人大酸一項花裝飾「醜到在路邊笑出來」，甚至有人砲轟市集的牌子字體選隸書，有如在辦法會。
不過，也有人稱讚裝飾漂亮，甚至大讚「太喜歡這次的耶誕城了」，看來只有民眾親自走一遭體驗看看才能知道了。
