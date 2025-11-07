新北耶誕城 侯友宜：不限板橋下一步擴大與各區結合呈現國際IP

2025新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，至12月28日連續45天在板橋舉行系列活動。往年耶誕城期間有民眾反映交通打結。新北市議員提議是否可能將板橋耶誕城觀光效益分散至其他地區。市長侯友宜今天表示，這是下一步要做的事，耶誕城不僅不會停辦，未來將一步步擴大，與各地區做結合， 以國際IP呈現。

「2025新北歡樂耶誕城」將 於11月14日熱鬧開城，周邊燈飾已陸續布置完成，市府前的燈飾近期入夜後也進行點燈測試。（中央社）

往年新北歡樂耶誕城舉辦期間，因湧入人潮、車潮，影響板橋地區交通，近期有網友熱議停辦可能性，新北市議會今天進行市政總質詢，成為議員質詢焦點。國民黨籍市議員劉美芳表示，雖然過去居民曾反映活動期間為「交通黑暗期」，但這2、3年已明顯改善許多，僅板橋車站那段路稍微壅塞。

廣告 廣告

劉美芳說，多數板橋居民其實非常喜歡耶誕城，活動已成為國際級品牌與地方驕傲，市府建立國際品牌不易，絕不能停辦。多數板橋居民其實非常喜歡耶誕城，取消耶誕城是個假議題，身為板橋人以耶誕城為榮耀，希望要持續舉辦，不要把耶誕城遷移到其他地方。

國民黨籍市議員林國春說，近期接到家長來電反映「新北歡樂耶誕城明年即將停辦，孩子非常不捨，甚至難過到哭了。」

新北市長侯友宜（中）7日在市議會答詢強調，「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，明年不僅不會停辦，還會用國際IP呈現。（中央社資料照）

侯友宜答詢強調，「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，明年不僅不會停辦，還會用國際IP呈現，絕不會讓孩子哭，要讓他們在耶誕城歡樂。市府相關單位都持續聆聽在地聲音，交通規畫也有做配套措施，這幾年僅在板橋車站周邊因分流而略顯壅塞，其他地方都不會塞。

一年一度的「新北歡樂耶誕城」將自11月14日起正式開跑，活動場地周邊燈飾也呼應今年的馬戲團主題，近日試燈，讓板橋街道入夜後也繽紛熱鬧。（中央社）

國民黨市議員邱烽堯詢問耶誕城觀光成效。侯友宜答詢說明耶誕城每年都在求新求變，去年共吸引超過760萬人次參與，也帶動經濟發展。

國民黨市議員呂家愷質詢時則以動漫「火影忍者」做比喻，耶誕城IP的查克拉（能量）太大，需要影分身之術，是否有機會換區舉辦，讓各區民眾都能共享耶誕城IP。

侯友宜答詢表示，這就是市府下一步要做的事。歡樂耶誕城已成為國際品牌，「像淡水也可以舉辦，三鶯有美術館當主體也很溫暖」，已跟觀旅局討論，可將耶誕城和地區做結合，一步步擴大點亮新北各處。