新北耶誕城 告五人動力火車飆唱

新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會引爆市民廣場。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會─The Greatest Show」14日引爆市民廣場，9組歌手包含告五人、王ADEN、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔及動力火車，吸引大批歌迷到場朝聖。

「巨星耶誕演唱會」第2天由告五人揭開序幕，帶來〈我想要佔據你〉、〈帶我去找夜生活〉、〈夏天的海冬天的雪〉及〈將錯就對〉等歌曲。

R&B歌手J.Sheon接續演唱〈輸情歌〉、〈你不用懂〉。饒舌歌手婁峻碩SHOU帶來〈No Rush〉、〈刀〉、〈鑰匙還你〉等歌曲，高爾宣OSN、嘻哈創作歌手熊仔陸續登場，嗨翻全場。壓軸的金曲演唱組合動力火車帶來〈趁少年〉、〈外套〉、〈忠孝東路走九遍〉及〈我很好騙〉多首經典曲目，為「巨星耶誕演唱會─The Greatest Show」劃下完美句點。