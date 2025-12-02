新北耶誕城「德國耶誕市集」登場！40攤道地美食 還有DIY親子活動

隨著冬季的到來，節慶的氣息在新北市愈發濃厚。今年的「2025新北歡樂耶誕城」將以全新的面貌迎接市民與遊客，特別推出「Freunde willkommen！德國耶誕市集」，這場活動將於12月5日（星期五）至12月7日（星期日）連續三天在新北市熱鬧登場。

▲ 今年的「2025新北歡樂耶誕城」將以全新的面貌迎接市民與遊客。（圖／新北市政府觀光旅遊局）

這次的德國耶誕市集以其獨特的異國風味和濃厚的節慶儀式感，成為年度最具特色的活動之一。現場將集結超過40組特色攤位，提供豐富的德式節慶美食、歐風手作商品以及進口啤酒與熱紅酒等精選品項。市集不僅讓人們能夠品嚐到正宗的德國豬腳、德國香腸和生啤酒，還有多國料理如手工薄脆Pizza、美式煙燻熱狗、法式可麗餅、法式鵝肝醬及荷蘭小鬆餅等，讓味蕾在這裡展開一場異國美食之旅。

除了美食，市集還網羅了多家特色選物與文創攤位，展示羊毛氈飾品、俄羅斯娃娃、手工陶藝、歐風家飾及北歐香氛節慶蠟燭等節慶禮品，讓民眾在愜意逛市集的同時，也能將濃厚的歐式生活美學帶回家。

▲ 「Freunde willkommen！德國耶誕市集」連續三日在舞臺區推出一連串充滿耶誕節慶氛圍的活動。（圖／2024年資料照、新北市政府觀光旅遊局）

活動期間，舞臺區將推出一系列充滿耶誕節慶氛圍的活動，包括「德國格林童話人體彩繪」、「耶誕薑餅自己做」、「彩繪耶誕樹」及「迷你耶誕樹工作坊」，讓大小朋友都能參與其中，享受手作的樂趣。此外，還有多場「西洋耶誕金曲演唱」表演，帶來最具代表性的冬日旋律，讓人們沉浸在節慶的歡樂氛圍中。

▲ 活動安排多場「西洋耶誕金曲演唱」表演，帶來最代表冬日節慶的旋律（圖／2024年資料照、新北市政府觀光旅遊局）

值得一提的是，活動還安排了「新天鵝堡帶你玩桌遊」，讓民眾在遊戲中感受德國獨特的文化魅力。而大小朋友最期待的「與耶誕老公公有約」，也將有耶誕老人驚喜現身，為大家帶來歡樂與驚喜，留下美好的耶誕佳節回憶。

新北市政府觀光旅遊局特別呼籲，活動期間預計將吸引大量人潮，建議民眾多加利用大眾交通運輸工具前往活動現場，以避免交通擁堵。

