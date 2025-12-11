新北耶誕城 韋禮安告五人將開唱

十一日彩排由李東軒率先登場。(新北市觀旅局提供)

記者蔡琇惠∕新北報導

二０二五新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於十二月十三、十四日連續兩天登場，匯聚十九組星光陣容帶來精采演出。巨星耶誕演唱會首日壓軸將由「金曲創作才子」韋禮安帶來情歌連發，次日壓軸則由動力火車擔綱演出，另外告五人及麋先生等堅強演唱陣容。巨星耶誕演唱會正式演出前，各組藝人也展開緊鑼密鼓的彩排，為即將到來的演出帶來最完美的呈現。

十一日彩排由李東軒率先登場，緊接著睽違九年，並於今年七月發行最新專輯的小樂吳思賢接力演唱，讓現場等待的歌迷一飽耳福。隨後登台的熊仔則帶來〈小雨→０〉及〈十字路口→０〉等成名曲。「Ｒ＆Ｂ才子」J.Sheon也火力全開，一連彩排〈輸情歌〉及〈你不用懂〉等耳熟能詳曲目，台下觀眾也隨著歌聲搖擺。薛恩、ＧＸ鼓鼓呂思緯 蕭秉治及F.F.O等表演卡司亦陸續上台彩排，將現場氣氛一波波推向高潮。

廣告 廣告

十二日彩排將由韋禮安、芒果醬Mango Jump、麋先生及婁峻碩ＳＨＯＵ等堅強演唱陣容輪番登台，進行最後衝刺彩排，為觀眾預告一場精彩絕倫的舞台饗宴。

今年「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」不僅卡司陣容備受期待，舞台設計也全面升級。主舞台左右兩側採用延展式彩幕，帶來更遼闊、層次更豐富的視覺效果，並首度導入大型演唱會級投影技術與表演舞台聯動，透過光影與音樂節奏的同步變化，營造沉浸式的多感官觀演體驗。此外，今年的演唱會轉播亦結合ＡＲ科技與動畫特效，為電視機前與線上收看的觀眾打造截然不同的動態視覺呈現。