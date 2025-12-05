新北耶誕城「LINE FRIENDS」光雕秀啟幕！超萌莎莉現身 德國市集開吃

新北市一年一度的「新北歡樂耶誕城」再度以其獨特魅力吸引了國內外遊客。今年的活動以全台唯一的夢幻馬戲主燈為亮點，至今已吸引超過300萬人次參觀。12月5日，活動迎來了另一個高潮，舉辦了「主燈新秀暨德國耶誕市集開幕記者會」，正式啟動第二支全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」。新北市市長侯友宜親自主持揭幕，並邀請到LINE FRIENDS的第三位人氣角色莎莉現身，為現場注入一波超療癒的萌力。

▲ 主秀「馬戲團魔法道具篇」展演內容聚集眾多民眾駐足觀看，一起體驗夢幻馬戲團的魅力。（圖／新北市政府觀光旅遊局）

今年的第二支雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，以《LINE FRIENDS馬戲團嘉年華》為主軸，講述LINE FRIENDS在前往嘉年華途中意外被捲入魔幻空間的故事。角色們必須尋回失落的魔法棒，重新喚醒屬於自己的馬戲魅力。光雕秀融入了帽子森林、機械齒輪廣場、錯位走廊等多層次大型場景轉換，讓觀眾沉浸在奇幻冒險的光影世界中。隨著光雕秀的進程，耶誕樹「歡樂馬戲棚」也閃耀著動態效果，讓整個場域充滿了節慶的氛圍。

▲ 新北市市長侯友宜、德國經濟辦事處、歐洲經貿辦事處、議會團隊及市府團隊等多位貴賓齊聚進行主燈新秀暨德國耶誕市集開幕儀式，並巡攤品嚐德國道地美食與咖啡。（圖／新北市政府觀光旅遊局）

與此同時，深受市民與旅客喜愛的「Freunde willkommen! 德國耶誕市集」也同步開幕。市集以近50家攤商的規模呈現，延續德國傳統市集風格，並以暖黃燈飾營造溫馨的節慶感。市集提供熱紅酒、德式烤腸、燻肉與豬腳等德國經典美食，讓民眾不必遠赴歐洲，就能在新北體驗道地的冬季節慶魅力。此外，市集還準備了「聖誕薑餅自己做」、「德國格林童話人體彩繪」以及「與聖誕老公公有約」等活動，無論大人或小孩，都能在此找到屬於冬季的驚喜與幸福。

▲ 「Freunde willkommen!德國耶誕市集」，現場進駐多樣德式美食與商品市集。（圖／新北市政府觀光旅遊局）

自即日起至2025年12月28日，每晚17:30至23:00，兩支超夢幻3D光雕秀，「馬戲團魔法道具篇」與「傳送耶誕樂章，LINE FRIENDS和你一起！」將輪番登場，讓新北市市民廣場化身為奇幻光影世界，陪伴大家度過最閃亮的耶誕夜。此外，備受期待的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於12月13日至14日熱力登場，豪華卡司輪番開唱，勢必掀起全場狂熱；12月25日還有「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」，活動以多元曲風陪伴大家度過最具節慶感的耶誕節，帶給大家最璀璨、最難忘的冬季回憶。

更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。這個冬季，新北市將以其獨特的節慶活動，為市民和遊客帶來無與倫比的歡樂與驚喜。

