新北耶誕城19組歌手將開唱 韋禮安動力火車壓軸

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府今天公布歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將於12月13日及14日舉行，並揭露19組演出藝人；13日壓軸由「金曲創作才子」韋禮安演出，14日壓軸由動力火車帶來多首經典歌。

市府觀光旅遊局下午公布，藝人曾子余將與金鐘主持人陳漢典及朵拉（謝雨芝）共同主持12月13日與14日，兩天的巨星耶誕演唱會。

曾子余首次與陳漢典合作，他今天在記者會笑稱，事前向前輩請益主持技巧，兩人互動自然逗趣，現場氣氛熱絡。陳漢典也預告將帶來全新未公開的首演內容，並承諾將串聯舞台節奏，帶領觀眾盡情沉浸音樂饗宴。

兩名主持人今年都升格為人夫，市長侯友宜在記者會承諾要各自贈送大、小兩把金鏟子，祝福他們儘早傳來好消息，增加國力。

觀旅局公布演唱會卡司陣容，12月13日由獨特嗓音與搖滾魅力的「金曲樂團」麋先生開場；壓軸則由「金曲創作才子」韋禮安演出廣受喜愛的「韋式情歌」。

12月14日演出，由具感染力的舞台魅力的人氣天團告五人開場，壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車接棒，將帶來多首經典歌曲。

其餘卡司包括呂思緯、蕭秉治、吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、婁峻碩、熊仔、薛恩等藝人，涵蓋抒情、搖滾、嘻哈與唱跳風格。

另外，「耶誕市集X電競嘉年華」今天至30日市民廣場耶誕城主燈區舉行，超過100家特色店家參與，並結合電競攤位、限量滿額贈、拍照抽獎及耶誕老人見面會等活動。經濟發展局說，市集整合商圈、觀光工廠及新北嚴選品牌，並加入電競元素，盼吸引更多族群參與，帶動地方消費與產業能量。

交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，觀光旅遊局規劃多項交通疏導措施，並針對縣民大道、文化路、中山路等穿越性車流設計大範圍分流方案，引導車輛提前改道至環河西路、民族路及新北環快，警察局全力動員投入路口疏導，確保人車安全通行，呼籲民眾搭乘大眾運輸到會場。（編輯：張銘坤）1141128