新北耶誕城3D光雕投影秀首演 李雅英現身嗨現場

（中央社記者黃旭昇新北14日電）2025新北歡樂耶誕城今晚揭幕，由奇幻馬戲大秀登場，融合華麗燈光與高空特技，韓國籍啦啦隊員李雅英與LINE FRIENDS人氣角色兔兔驚喜現身，3D光雕秀同步首演歡樂節慶氣氛。

新北耶誕城今天晚上將近8時許，由市長侯友宜偕同貴賓點燈，並宣布為期45天的耶誕系列活動正式開跑，周邊璀璨燈海同步亮起。即日起，每天下午5時30分至晚上11時，每整點與半點演出5分鐘光雕投影秀。

新北歡樂耶誕城今年與全球知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，以「馬戲嘉年華」為主 題，打造童趣療癒、繽紛歡樂的年度耶誕盛會。象徵夢想與歡樂的耶誕樹「歡樂馬戲棚」及周邊主題裝置與燈飾，也在倒數計時之後點亮。

新北市民廣場一掃連日陰雨濕冷的陰霾，擠滿欣賞人群。飛行馬戲團大秀以「夢想啟航」為意象，踩高蹺的小丑結合大型空飄熱氣球造型的裝置、高空絲綢特技、互動式馬戲巡演與光舞秀，當仙女棒燃起時，展現出馬戲的魅力與熱力。

3D光雕投影秀也在侯友宜與韓國籍啦啦隊員李雅英共同按鈕下首演，由新加坡的光雕團隊設計，運用細膩光影技術，讓LINE FRIENDS角色映照在新北市府大樓外牆。展演過程與二樓迴廊LED燈飾、耶誕樹「歡樂馬戲棚」同步聯動，呈現完整故事場景。

投影秀的內容，以「熊大」與「兔兔」互傳訊息為開端，隨著倒數聲響起，手機通訊體LINE的貼圖人物紛紛登場，夜空中，綠色雷射燈投射掃過大樓，引起觀眾驚呼與歡笑。

觀旅局呼籲，活動期間人潮眾多，建議多利用台鐵、高鐵、公車、客運及捷運等大眾交通運輸工具前往會場，相關活動訊息可上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站查詢。（編輯：林恕暉）1141114