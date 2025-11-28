新北耶誕市集登場 電競科幻風翻轉節慶氛圍

《圖說》「2025新北耶誕市集X電競嘉年華」將於11月28日至30日，每日上午11點到晚上9點在板橋市民廣場展開。〈經發局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】一連三天的2025新北耶誕市集X電競嘉年華自今〈28〉日至30日，每日上午11點到晚上9點在板橋市民廣場盛大展開，今年市集除「節慶美食」、「特色伴手禮」和「生活文創」3大主題外，融合電競元素加入「電競攤位」，總計超過100間特色店家，現場還有限量500份消費滿額贈、拍照打卡抽好禮，及電競攤位闖關活動。市集3天特定時段還有聖誕老人驚喜現身，發送限量小禮並與大小朋友同樂，感受濃厚的節慶氛圍。

新北市副市長陳純敬表示，市府透過一連串城市品牌活動，吸引民眾共同參與，同時讓新北的業者透過參與市集，提升能見度，並透過活動帶動周邊店家消費，今年市府將耶誕市集與電競賽事結合，除將新北商圈、觀光工廠與「新北嚴選」等業者介紹給大家。

《圖說》經發局長盛筱蓉現場體驗電競。〈經發局提供〉

另外，透過電競賽事及相關產業業者參與，希望資源整合與異業合作方式，展現市府積極深耕電競產業成果，提升產業競爭力，邀請大家共同參與這場結合在地經濟展現城市品牌的盛宴。

經發局長盛筱蓉表示，今年市集活動好康獎不完，包含活動期間於耶誕市集攤位累積消費滿1,000元，可至服務台兌換100元現金抵用券，3天共限量500份；與市集中央的裝置藝術拍照打卡，還能到服務台參加抽獎，好禮包含冠軍蛋黃酥禮盒、聖瑪莉親子樂園平日VIP券、熱門交換禮物香氛蠟燭等超過千份好禮帶回家。

《圖說》活動期間推出新北耶誕市集限量優惠，只要完成指定任務，即可再獲100元新北行動支付優惠券。〈經發局提供〉

同時在電競攤位，邀請到宇峻奧汀、昱泉國際、蘊榮科技、Garena、傑恆數位、比爾數位及Innergie等ACGE廠商設攤體驗，展現新北電競量能。現場除了有欣亞數位限量電競好物特價活動，滑鼠墊、鍵鼠組等僅需49元起，一緒頑張消費滿額贈送限定VTuber星菓小酒杯，以及奇實文創消費滿千送限量公仔等超值優惠，民眾還能參與闖關活動，完成指定任務便有機會把筆電散熱器、電競耳機、滑鼠、鍵盤等好康禮品帶回家。

《圖說》今年市集活動好康獎不完，包含活動期間於耶誕市集攤位累積消費滿1000元，可至服務台兌換100元現金抵用券，3天共限量500份。〈經發局提供〉

另《傳說對決電競女神盃》精彩賽事將於11月29、30日於舞台區登場，來自各地的電競女神將於市民廣場集結奮戰，爭奪總獎金新臺幣25萬元的榮耀。活動期間還有邀請動漫表演團體「魂燃天乘」、「奏者樂團」舉辦ACGE主題演唱、知名VTuber「瑟菲娜」與「諾菈」LIVE演出、DJ表演等一系列精彩節目，打造視覺與聽覺的完美饗宴。

此外，優惠再加碼，活動期間推出新北耶誕市集限量優惠，只要完成指定任務，即可再獲100元新北行動支付優惠券。更多活動資訊詳洽經發局官網或「來趣新北金發局」臉書查詢。