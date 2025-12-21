新北耶誕平安晚會 維安特勤持槍戒備

2025新北耶誕平安晚會正式登場，今年恰逢80年一遇的「冬至」加上「天赦日」，現場以絢麗光雕秀揭開序幕。不過，由於日前才剛發生台北捷運隨機攻擊事件，為了確保大型活動安全，警方不敢大意，現場維安規格明顯提升。

主舞台四周及後台，驚見維安特勤手持長槍待命，無論是舞台區、帳篷區或是廣場周邊，幾乎在耶誕城的每個角落都能看見警方身影，全力防堵模仿效應或意外發生。

新北市長侯友宜致詞時多次強調「平安」，他說：「從耶誕氛圍的氛圍裡面，讓我們全家幸福安樂，每個人都能平平安安，就祈求我們台灣，我們中華民國這個國家都能平安。」

針對人潮眾多的耶誕城維安部署，警方指出已大幅強化見警率與應變能力。

耶誕城角落皆可見員警巡邏，警方高規格維安讓民眾安心。（圖／TVBS）

海山分局副分局長葉敏雄說：「在這次的事件發生之後，新北市的警察局我們在針對大型場域，活動範圍強化警力佈署，增加了255人次，增加各要區要道，細部的來強化執行。另外在我們前進指揮所，增加了48個即時影像畫面，能夠將畫面傳輸到現場，讓我們可以更緊密地做結合，遇到狀況可以立即到現場來做處理。」

隨著聖誕佳節與跨年將至，警方嚴陣以待，透過科技執法與優勢警力，力求讓民眾能安心過節。

