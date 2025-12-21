新北耶誕晚會 侯友宜領唱

新北市長侯友宜（最後排中）21日領銜市府團隊與各教會牧長、百人詩班向萬名遊客報佳音。牧師群分別以國語、台語和客語為新北市、台灣及北捷事件傷亡者祝禱。（柯毓庭攝）

2025年新北市耶誕平安晚會從21日下午的愛心園遊會到晚間的平安晚會，洋溢濃厚的耶誕氣氛，吸引大批民眾參與。晚間市長侯友宜領銜市府團隊與各教會牧長、百人詩班向萬名遊客報佳音，為城市送暖，與現場民眾一起唱和〈普世歡騰〉、〈平安夜〉、〈是為了愛〉等耶誕詩歌，嘹亮歌聲響遍耶誕城，傳遞愛與祝福。

侯友宜表示，每年在市民廣場跟大家分享平安夜，最重要的就是希望從耶誕氛圍讓我們全家幸福安樂，每個人都能夠平平安安、讓我們這塊土地更好，尤其恰好21日也是80年來第一次天赦日的冬至，是告訴我們從現在開始，運在轉、氣在好，希望每個人冬至、福至，大家傳唱詩歌，希望台灣、希望我們中華民國平安、每個人安居樂業，謝謝你們在新北市每個角落團結，讓新北市更好，讓我們有今天，齊聚為新北市民祈福。

板橋福音堂牧師張復民表示，活動從下午的愛心園遊會開場，40個攤位包含中西美食、趣味兒童戲劇，還有福音解籤為民眾心靈導航，讓大家好吃、好玩，也能夠找到心中的明路。園遊會盈餘全數捐出做公益，將社會的溫暖分享給更多需要的人。

平安晚會由實力派主持人白家綺、吳東諺聯手主持，歌唱選秀節目出道的林道遠、張文綺等歌手輪番演唱，還有牧師群分別以國語、台語和客語為新北市、台灣及北捷事件傷亡者祝禱，多元語言的祝禱，跨越界限，展現教會對這片土地的深切關懷。

為了響應愛心義舉，民眾現場購買園遊券，並加入「新北民政保平安」臉書粉絲專頁按讚、留言，民政局也免費送出耶誕小禮物，獲得許多民眾熱烈迴響。晚會現場也有市府員工化身為耶誕老公公、耶誕女孩和平安虎向民眾發糖果，傳遞喜樂給更多人。

民政局長林耀長表示，每年平安晚會參與人數眾多，都會開設緊急應變中心跨局處進駐因應，21日已安排數百名以上同仁及警力維護現場秩序，另教會亦加派30名男性同仁加強場內秩序維護及即時通報應變，同時為避免引發民眾不當聯想和驚慌，舞台上原規畫之乾冰、噴煙等效果亦一併取消，讓民眾能安心歡度耶誕佳節。