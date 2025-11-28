新北耶誕演唱會卡司出爐！陳漢典扛主持又表演 曝「蜜月地點」

陳漢典、曾子余28日合體宣布新北耶誕城演唱會卡司。（圖／TVBS提供）





「新北歡樂耶誕城」自11月14日熱鬧開城後，已成為歲末年終必訪的旅遊熱點，其中最受注目的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，將於12月13日、14日盛大登場！新北市政府觀光旅遊昨（28）日公布巨星耶誕演唱會19組重磅華麗演出卡司，而身兼演唱會主持人及表演卡司的陳漢典更驚喜現身卡司公布記者會，預告將帶給大家難忘的音樂體驗！

曾子余將與陳漢典、朵拉（謝雨芝）共同接下兩日巨星耶誕演唱會的主持棒，28日也特別擔任卡司公布記者會主持人，一登場就展現滿滿活力，而陳漢典除了是演唱會主持人外，此次多了一個表演卡司身分，一站上台便興奮笑喊「巨星耶誕演唱會是他活著的動力！」更神祕表示將為耶誕城帶來精采首演內容，請大家拭目以待。

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會-The Greatest Show」將於12月13日及14日登場，眾星齊聚熱力開唱!（圖／TVBS提供）

今年都晉升為「人夫」身分的曾子余和陳漢典，被問及蜜月計劃，陳漢典則透露，Lulu想和自己一起看極光，「朝北歐這個方向規劃中！」而今年7月剛與圈外女友Grace結婚的曾子余則笑說老婆本來都快忘記了，目前兩人先好好存錢、討論，「她有說過想要去捷克」，婚宴則計劃在明年底、後年初舉行。

「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」13日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安，兩組人馬將帶來一連串特別精心設計安排的演出內容，14日則由「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任。

演出陣容還包括還包括：F.F.O、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂 吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，匯集抒情情歌、熱血搖滾、嘻哈饒舌及唱跳等精彩演出，搭配國際級舞臺設計與聲光效果，將為新北歡樂耶誕城掀起另一波高潮。



