新北耶誕演唱會重磅卡司侯友宜鼓勵生育

▲新北歡樂耶誕城今年將於十二月十三日及十四日兩天舉辦巨星耶誕演唱會卡司公布。（記者蘇春瑛攝）

「新北歡樂耶誕城」今年「巨星耶誕演唱會The Greatest Show」將於十二月十三及十四日晚間十八時至二十二時在新北市民廣場登場，昨（廿八）日記者會上公布十九組重磅卡司，主持人陳漢典驚喜現身，預告帶來嶄新首演，邀請大家共度暖心歲末。

活動由食尚玩家主持人曾子余主持，宣布將與金鐘主持陳漢典、朵拉‧謝雨芝共同擔任兩日演唱會主持。曾子余首次與前輩搭檔，互動逗趣、笑聲不斷。陳漢典也分享今年晉升「人夫」心情，市長侯友宜開心表示，如果明年漢典要續接主持就要先生個北鼻，鼓勵生育。「巨星耶誕演唱會」雙日卡司陣容，十二月十三日由「金曲樂團」麋先生MIXER開場，以獨特嗓音與舞臺張力掀起共鳴，壓軸「金曲創作才子」韋禮安，精心排定「韋式情歌」組曲；十二月十四日由「超人氣Ｚ世代天團」告五人震撼開場，重磅壓軸由「金曲演唱組合」動力火車領軍，首首Ｋ歌金曲炒熱氣氛。

重量級演出陣容包含：Ｆ．Ｆ．○、ＧＸ‧鼓鼓呂思緯‧蕭秉治、ＨＵＲ＋、Ｊ．Ｓheon、○zone、小樂‧吳思賢、王ＡＤＥＮ、安心亞、李東軒、芒果醬Man-goJump、高爾宣‧○ＳＮ、婁峻碩‧ＳＨ○Ｕ、陳漢典、熊仔、薛恩。抒情、搖滾、嘻哈與唱跳多元風格齊聚，為耶誕城掀高潮。觀旅局呼籲，請民眾多加利用大眾運輸前來，更多資訊請上新北市觀光旅遊網與新北歡樂耶誕城官網，或加入「新北旅客」FB粉絲專頁查詢。