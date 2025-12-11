新北耶誕演唱會 熱鬧彩排

今年七月發行最新專輯的小樂吳思賢昨（十一）日彩排演唱讓現場歌迷一飽耳福。（圖：新北觀旅局提供）

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會︱The Greatest Show」將於本週十二月十三日（六）及十二月十四日（日）連續兩天登場，匯聚十九組星光陣容。首日壓軸由「金曲創作才子」韋禮安演出，次日由動力火車擔綱，告五人與麋先生MIXER等強棒卡司登場，有樂迷搶先到現場直擊彩排，開始排隊等待週末的精彩演唱會。

昨（十一）日彩排首日由李東軒率先登場，小樂吳思賢演唱新歌〈LET GO〉、〈Sing With Me〉、〈Another Life〉及〈Chasing Dreams〉，熊仔帶來〈小雨→0〉及〈十字路口→0〉等成名曲。「R&B才子」J.Sheon火力全開，彩排〈輸情歌〉及〈你不用懂〉，薛恩、GX鼓鼓呂思緯蕭秉治及F.F.O等陸續彩排。今（十二）日彩排將由韋禮安、芒果醬Mango Jump、麋先生MIXER以及婁峻碩SHOU輪番演出。現場有歌迷在本週一已排隊，很期待近距離看偶像。

觀旅局提到，今年舞臺設計全面升級，主舞臺兩側採延展式彩幕，首度導入大型投影技術，光影與音樂節奏同步變化，營造沉浸式多感官體驗。轉播結合AR科技與動畫特效，為電視及線上觀眾打造全新視覺享受。呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，至板橋站步行約五分鐘即可抵達市民廣場。活動兩天同步於「TVBS歡樂台」、MOD「TVBS精采台」、海外「TVBS Asia」、新北旅客臉書粉絲專頁等轉播，更多訊息請上新北市觀光旅遊網及官方社群查詢。