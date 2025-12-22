新北耶誕環保挖寶趣二手物義賣突破千萬

新北耶誕環保挖寶趣二手物義賣，請來鷹式一家等YouTuber現場設攤義賣。（圖：新北環保局提供）

新北市環保局上週末天氣好，在新北市民廣場舉辦「二○二五新北耶誕環保挖寶趣－舊FUN新玩‧拾憶好物同樂會」，邁入第十一年吸引逾數十萬人參與，現場設置四十八個義賣攤位，新北副市長劉和然到場感謝所有捐出好物及義賣夥伴，感謝企業響應，當日義賣所得突破千萬元，全數納入「新北市好日子愛心大平台」幫助有需要的人。

劉和然表示，每件二手好物都承載獨特回憶，透過義賣找到新主人，展開循環再利用旅程，活動募集上萬件二手物品，預估減少二十公噸垃圾，相當於減少一萬五千五百八十五公斤二氧化碳排放，落實資源永續理念。

環保局指出，活動除了各區清潔隊設攤，還有國際扶輪社三四九○地區扶輪公益網、國都豐田汽車、群洋國際地產集團、知名YouTuber鷹式一家與喪屍老爸參與。另有研揚文教基金會、研揚科技、立象科技、鴻華先進、華淨醫材、華藝娛樂及鴻海精密工業等企業響應捐贈。義賣物品種類多樣，攤位人潮不斷，多數商品迅速售罄，義賣金額再創佳績。

現場除義賣，也安排舞台表演包括黎明技術學院街舞、天馬戲劇創作團魔術秀、小丑互動、momo親子台唱跳、天創娛樂光點馬戲團、特技倒立平衡、扯鈴演出，天馬戲劇創作團帶來「蟲蟲探險家」兒童劇等，讓民眾沉浸在歡樂氛圍。