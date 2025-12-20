新北耶誕環保挖寶趣登場 萬人響應義賣助弱勢

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府環保局今（20）日於市民廣場舉辦「2025新北耶誕環保挖寶趣－舊FUN新玩‧拾憶好物同樂會」，活動邁入第11年，吸引超過5萬人次參與，48個義賣攤位熱鬧登場；義賣金額突破300萬元，全數挹注新北市好日子愛心大平台，讓環保與公益持續循環。

圖／新北耶誕環保挖寶趣的義賣活動人潮滿滿。（新北市政府環保局提供）

新北市副市長劉和然表示，「舊FUN新玩‧拾憶好物同樂會」象徵每一件承載回憶的二手好物，都能透過義賣找到新主人，延續物品生命週期；此次活動共募集上萬件二手物品，預估可減少約20公噸垃圾量，相當於減少15,585公斤二氧化碳排放，具體實踐資源循環與永續理念。

廣告 廣告

圖／新北市副市長劉和然表示，「舊FUN新玩‧拾憶好物同樂會」象徵每一件承載回憶的二手好物，都能透過義賣找到新主人。（新北市政府環保局提供）

環保局長程大維指出，48個義賣攤位除各區清潔隊外，還包括國際扶輪社3490地區扶輪公益網、國都豐田汽車、群洋國際地產集團，及知名YouTuber喪屍老爸、鷹式等共襄盛舉；研揚文教基金會、研揚科技、立象科技、鴻華先進、華淨醫材、華藝娛樂及鴻海精密工業等企業，也踴躍捐贈二手好物。

環保局說，舞台節目同樣精彩，從黎明技術學院街舞揭幕，到魔術秀、小丑互動、親子唱跳、馬戲與特技扯鈴演出，壓軸的兒童劇讓大小朋友沉浸在歡樂耶誕氛圍中；「耶誕環保挖寶趣」不僅是跳蚤市場，更是再生資源與愛心共享的平台，期盼持續凝聚市民力量，攜手打造愛心循環、環保永續的幸福城市。

更多引新聞報導

新北耶誕環保挖寶趣登場 48攤義賣抽iPhone17

新北耶誕環保挖寶趣10周年 五月天親筆簽名衣3萬3千元拍出

