新北耶誕環保挖寶趣登場 48攤義賣抽iPhone17

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府環保局舉辦的全國最大愛心跳蚤市場「新北耶誕環保挖寶趣」邁入第11周年，將於20日在市民廣場登場；48個義賣攤位集結萬件二手好物，結合表演、抽獎與公益，邀市民一同舊物新玩、挖寶做善事。

圖／民眾愛心捐贈的腳踏車經清潔隊巧手修復。（新北市政府環保局提供）

環保局局長程大維表示，活動自開辦以來已連續舉辦11年，今年以二手物品承載的回憶為核心概念，在新北市民廣場熱鬧登場，活動主題為「舊FUN新玩‧拾憶好物同樂會」；現場規畫48個義賣二手好物攤位，透過義賣讓物品延續生命、實踐循環再利用，知名YouTuber「喪屍老爸」與「鷹式一家」也將參與設攤義賣，邀請市民共襄盛舉。

廣告 廣告

環保局循環資源科科長鄧筱光指出，當日義賣所得將全數納入「新北市好日子愛心大平台」，轉化為實質愛心，協助更多弱勢族群；今年二手好物召集令獲得市民熱烈響應，募集超過萬件物品，現場將展出多項由清潔隊修繕達人巧手修復的二手好物，另有國際扶輪3490地區扶輪公益網、國都豐田汽車及群洋國際地產集團等民間團體共同響應，提供風格多元的特色好物供民眾挖寶。

活動當天也安排多場舞台表演，包括黎明技術學院街舞演出、momo哥哥姐姐互動秀，以及馬戲、魔術與雜耍表演。晚間7時將推出結合音樂與舞蹈的環保兒童劇，最後以「LINE FRIENDS」耶誕主燈秀壓軸，為活動畫下歡樂句點，民眾消費集點就有機會抽中iPhone 17、AirPods Pro 3及多項禮券；環保局提醒，現場不提供一次性塑膠袋，請民眾自備購物袋並多加利用大眾運輸工具前往。

更多引新聞報導

板橋府中商圈凌晨氣爆 5傷出院、鄰損多戶市府啟動求償

新店五重溪驚現螢光綠 陳乃瑜促強化科技稽查守護水環境

