新北耶誕環保挖寶趣 二手物義賣湧萬人

「新北耶誕環保挖寶趣」義賣活動吸引滿滿人潮。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

「二０二五新北耶誕環保挖寶趣─舊ＦＵＮ新玩‧拾憶好物同樂會」二十日在市民廣場歡樂耶誕城登場，現場設置四十八個義賣攤位，吸引逾萬人參與，義賣全數將納入「新北市好日子愛心大平台」。

副市長劉和然表示，今年環保挖寶趣活動打造「舊ＦＵＮ新玩‧拾憶好物同樂會」，意寓著每一個承載著獨特回憶與故事的二手好物，透過義賣找到新主人，展開循環再利用的旅程。活動募集上萬件二手好物，預估減少二十公噸垃圾量，也相當於減少一萬五千五百八十五公斤的二氧化碳排放量，實踐資源永續與環保理念。

廣告 廣告

環保局表示，這次活動共設四十八個義賣攤位，除各區清潔隊外，參與義賣設攤還有國際扶輪社３４９０地區扶輪公益網、國都豐田汽車、群洋國際地產集團、ＹＴＲ喪屍老爸及鷹式，還有研揚文教基金會、研揚科技、立象科技、鴻華先進、華淨醫材、華藝娛樂及鴻海精密工業等企業響應捐贈二手好物，現場義賣物品種類多樣，攤位前人潮不斷。

現場除義賣活動外，也安排舞台表演，包括黎明技術學院街舞、天馬戲劇創作團單人魔術秀、小丑互動同樂會、ＭＯＭＯ親子台的活力唱跳表演，以及天創娛樂工作室的光點馬戲團、立方體倒立平衡肢體特技雙人組、特技扯鈴等，最後由天馬戲創作劇團帶來蟲蟲探險家兒童劇。

環保局表示，「耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場提供再生資源共享的愛心公益平台，將來自民眾回收的二手物品稍加修繕與整理就能持續循環再利用。透過活動持續凝聚市民愛善的力量，以行動支持二手好物，打造「愛心循環、環保永續」的幸福城市。