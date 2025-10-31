新北耶誕環保挖寶趣 「舊FUN新玩·拾憶」二手好物召集令
新北歡樂耶誕城即將於今(114)年11月14日隆重登場，為期45天的活動以「馬戲嘉年華」為主題，歡樂又夢幻的馬戲團主燈及華麗絢爛的燈飾陪伴新北市民歡度耶誕。其中，也將於12月20日舉辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，新北市環保局自即日起至12月12日止發起「舊FUN新玩·拾憶」二手好物召集令，歡迎市民朋友透過循線回收車或送至各區清潔隊「好物窗口」交付二手好物，溫馨過聖誕也用愛實踐資源循環。
環保局說明，為推廣資源循環，將於12月20日(星期六)下午2時至8時在新北市民廣場舉辦「2025耶誕環保挖寶趣-舊FUN新玩 拾憶好物同樂會」跳蚤市場活動，即日起至12月12日止發起好物召集令，民眾可將外觀完整、功能良好的二手物品交由資源回收車或送至各區清潔隊「好物窗口」。募集品項包括玩具、衣物（不含貼身衣物及破損衣物）、書籍（不含期刊雜誌）、包包、小家電、小家具及腳踏車等。透過義賣，讓這些被擱置的物品重新找到新主人，延續物品的價值與溫暖，減少資源浪費。
環保局指出，「新北耶誕環保挖寶趣」今年邁入第11年，結合公益義賣與資源再利用，已成為全國規模最大的愛心跳蚤市場，過去10年間累計義賣金額超過新臺幣900萬元，均已全數納入「新北市好日子愛心大平台」，協助需要幫助的市民朋友。這項活動不僅延長物品壽命，減少浪費，更讓愛心傳遞到社會每個角落。
環保局呼籲市民朋友踴躍捐出家中的二手好物，並跟家人朋友一同於12月20日蒞臨參加，一起以實際行動支持環保與公益。活動詳情可至「新北市資源回收資訊網」活動專區（https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Index/category12）查詢。
