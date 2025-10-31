新北耶誕環保挖寶趣「舊FUN新玩·拾憶」好物召集中

民眾捐出使用率低物品讓擱置的物品重新找到新主人。（圖：新北環保局提供）

新北歡樂耶誕城將於十一月十四日開城登場，為期四十五天，以「馬戲嘉年華」為主題，打造夢幻燈飾陪伴市民歡度佳節。其中，全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」十二月廿日舉辦，新北環保局今（三十一）日表示，即日起至十二月十二日發起「舊FUN新玩·拾憶」二手好物召集令，鼓勵市民透過循線回收車或送至各區清潔隊「好物窗口」捐贈物品，實踐資源循環。

活動將於十二月廿日下午二時至八時在新北市民廣場舉行，募集品項包含玩具、衣物（不含貼身及破損衣物）、書籍（不含期刊雜誌）、包包、小家電、小家具與腳踏車等。透過義賣，讓物品重獲新生，延續價值減少浪費。環保局表示，「耶誕環保挖寶趣」邁入第十一年，累計義賣金額逾新臺幣九百萬元，全數納入「新北市好日子愛心大平台」，協助弱勢市民，此活動不僅延長物品壽命，更將愛心傳遞至社會每個角落。

環保局呼籲市民踴躍捐贈，並於十二月廿日攜家帶眷共襄盛舉，以行動支持環保與公益。詳情請見「新北市資源回收資訊網」活動專區（https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Index/category12）。