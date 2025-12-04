新北耶誕趴青年狂歡 台中芬蘭聖誕老人現蹤

街頭聖誕氣氛越來越濃，熱鬧的節慶活動讓城市充滿歡樂。新北市府舉辦首屆「YOUTHMAS青年耶誕趴」，邀請素人青年站上耶誕城主舞台；台中購物節有來自芬蘭的聖誕老人帶來北歐元素；台北市府全新設計「台北窗花磁鐵」，以街巷窗花結合景點打造5款創意紀念品，呈現不同面向的城市魅力。

新北市將在12月27日進行「YOUTHMAS青年耶誕趴」，首次讓素人青年站上全台最大耶誕城舞台，活動從下午2點一路熱到晚上9點。現場請來漫才團隊、人氣樂團、「新北國際街舞大賽」與「You Stage歌唱比賽」得獎者輪番演出，更有知名DJ壓軸嗨翻全場。周邊的「童話小鎮市集」超過20攤，集結新北青年創業品牌與特色餐飲，呈現滿滿的青春能量。

同時，活動規畫兩大互動亮點，包括「交換禮物區」與「年末聚會·耶誕包廂區」。針對E人與I人分別設計「主題禮物Party Time」與「驚喜扭蛋盒」，提供外向與內向族群都能自在參與的交流場景；「陌生餐桌」開放免費預約，主打餐酒體驗供青年們輕鬆結交新朋友。

2025台中購物節瞄準聖誕消費潮強打創新亮點。邀請芬蘭商務辦事處代表羅瑞(Lauri Matti Raunio)擔任形象影片主角，化身「北國的使者」尋找城市中的北歐元素。一行人先前往西區ABV地中海餐酒館探索世界精釀啤酒，再到人氣甜點店「夫妻臉 Dessert Hyvä」製作以極光為靈感的甜點「薩米人天空」。

接著前往北歐家具店「Husfun」與經典風格咖啡廳「活力文化咖啡館」，並在牆上簽名留念。在行程最後羅瑞與台中市長盧秀燕於「憲賣北歐食酒餐廳」共享晚餐，品嚐融入北歐肉丸、鮭魚等元素的特色料理，影片末段更致敬聖誕老人故鄉拉普蘭，並邀請民眾在購物節期間來台中消費抽大獎。

今(2025)年購物節除了「天天抽3000、週週抽10萬、月月抽百萬」等獎項外，壓軸最大獎是深受矚目的「好宅」；另加碼9國來回機票與外籍人士專屬1萬美元大獎，鼓勵民眾下載台中通TCPASS登錄發票，將豪宅、百萬與好禮一起帶回家。

台北市政府則推出全新「台北窗花磁鐵」系列，5款設計分別融入城南、城西、東區、北區與大稻埕等在地特色，以杜鵑花、台灣藍鵲、戎克船、流行音樂中心及新北投車站等意象，搭配窗花線條呈現濃厚文化美感。

磁鐵採手工入色、鍍金工藝、強磁設計，為100%台灣製作，兼具設計、文化與實用性。即日起於熊讚辦公室、台北禮好、PINKOI與科學工廠等通路開賣，售價399元，適合收藏、送禮或點綴居家空間。

注意：未成年請勿飲酒，喝酒不開車，飲酒過量有礙健康

