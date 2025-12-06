新北耶誕馬拉松千人歡樂接力 藝人黃沐妍挺孕肚扮邱比特參賽

2025新北市耶誕馬拉松接力賽，逾500支隊伍今晨5點半於新北市民廣場前鳴槍起跑。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕2025新北市耶誕馬拉松接力賽今早5點半於新北市市民廣場登場，523支隊伍首棒跑者在副市長劉和然鳴槍下起跑，擔任賽事代言人的藝人「小豬」黃沐妍挺著孕肚扮成愛神邱比特參賽，盼將祝福分享給跑者；新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪3人也組隊參賽，與民眾沉浸歡樂路跑氛圍。

今年活動邁入第2屆，賽制以3人為1隊，賽程總長24.7公里，分為8.4、5.2與11.1公里3棒，從市民廣場出發，在大漢橋、浮洲橋2地接棒後，跑回市民廣場。

廣告 廣告

劉和然表示，耶誕馬讓跑者在耶誕燈飾與音樂交織下，體驗浪漫城市路跑，用鈴鐺接棒，象徵沿路祝福，此屆賽事設計最後團隊「大進場」共同跑進終點拱門，讓隊友一同熱血衝線留下完賽記憶，並能獲得象徵團隊榮譽的立體拼接獎牌，拼出1棵金色聖誕樹。

報名隊伍中，有40餘隊為變裝組，黃沐妍與Niwi、Kyoko 3人組隊參與全程賽事，黃沐妍已懷孕仍參賽跑第3棒，她表示，醫生說懷孕也須適宜運動，有助生產。

跑第1棒的戴瑋姍說，她第1次跑耶誕馬，清晨5點半起跑真得很早，「有誤上賊船的感覺」，但她也感到興奮，整身紅色打扮具耶誕節氛圍，「祝大家耶誕快樂。」

板橋區1間住宿酒店的3位女性員工，因為平常都有路跑習慣而組隊參賽，她們特地扮成媒人婆、手拿紅巾，用邊跑邊揮的搞笑方式，吸引目光；谷小姐與跑友們扮成牛魔王、鐵扇公主，藉由精心裝扮，盼增添歡樂氛圍。

今年新北耶誕城自11月14日登場，一路開城至12月28日，觀旅局長楊宗珉表示，系列活動之一的耶誕馬結合運動與觀光，希望民眾都能來耶誕城感受節慶魅力，明年4月還有「追火車」鐵道馬，觀旅局將持續打造更多結合節慶與運動的城市體驗。

擔任賽事代言人的藝人「小豬」黃沐妍(中)挺著孕肚裝扮愛神邱比特參賽全程跑第3棒，盼將祝福分享給跑者。(記者黃政嘉攝)

新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪3人組隊參賽，戴瑋姍跑首棒，和民眾沉浸歡樂路跑氛圍。(記者黃政嘉攝)

民眾扮媒人婆、手拿紅巾，以搞笑路跑方式，吸引眾人目光。(記者黃政嘉攝)

民眾扮牛魔王、鐵扇公主參與耶誕馬。(記者黃政嘉攝)

跑友穿上綠色披肩，裝扮成星星聖誕樹參賽。(記者黃政嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高雄美術比賽學生作品遭判抄襲 一查得獎作品更吃驚

名醫「柚子醫師」女兒遭同學踹頭重傷住院 北市教育局回應了

好天氣倒數! 下週2波冷空氣報到 強度直逼「冷氣團」時間曝

錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

