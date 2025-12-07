新北耶誕馬拉松接力賽 上千名跑者熱血參與

（中央社記者王鴻國新北7日電）新北歡樂耶誕城系列活動的耶誕馬拉松接力賽，吸引上千名跑者參與，今天在清晨低溫中，從市民廣場熱血起跑，許多跑者揹上特色接力信物銀色鈴鐺向前衝，場面熱鬧有趣。

新北市耶誕馬拉松接力賽參賽者今天清晨冒著低溫，在市民廣場集結，由新北市副市長劉和然於上午5時30分鳴槍起跑，跑者們揹著銀色鈴鐺，沿著縣民大道前行，沿路鈴鐺聲充滿節慶氣息。

劉和然表示，這是結合運動、觀光與節慶魅力的路跑活動，不僅展現市民的健康活力，更讓跑者在耶誕燈飾與音樂交織下，體驗浪漫的城市路跑氛圍。

新北市觀光旅遊局表示，今年活動邁入第2屆，共吸引近600支隊伍、上千名跑者報名參賽，採「3人1隊」接力賽制，賽程總長24.7公里，分為8.4公里、5.2公里與11.1公里3棒接力完賽。

觀旅局表示，賽程涵蓋短、中、長距離，適合各類型的跑者一同參與；完賽後，每名跑者皆可獲得立體拼接獎牌，拼出象徵團隊榮譽的金色聖誕樹。（編輯：吳素柔）1141207