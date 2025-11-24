新北耶誕馬拉松接力賽 12/7登場

「二○二五年新北市耶誕馬拉松接力賽」將於十二月七日（星期日）清晨登場，今年邁入第二屆，共吸引五百五十隊齊聚市民廣場開跑。賽事自凌晨五時三十分自新北市政府前鳴槍出發，途經縣民大道、華翠大橋並延伸至河濱公園，全長約二十四‧七公里，歡迎民眾至新北市民廣場及沿線為跑者加油！

新北觀旅局表示，為確保賽事順利與選手安全，當日將對部分路段實施交通管制，提醒民眾提前規劃行程。交通管制路段如下：一、縣民大道二段（新府路－新站路）往臺北方向，自○時至十一時全線封閉。二、縣民大道二段（新站路－民生路）及華翠大橋往臺北方向，自四時三十分至十時封閉內線一至二車道。三、縣民大道三段（環河西路－翠華街）往臺北方向，自四時三十分至十時全線封閉。四、環河西路四段雙向（中山路－萬板路）自四時三十分至十時全線封閉。

各重要路口將由員警管制，視比賽情況儘早解除，觀旅局呼籲用路人避開管制路段，若須行經請提前確認改道並遵守指引，活動期間公車六六七（板橋－臺北車站）暫停停靠「雙十路站」，民眾可改至「海山天下社區站」搭乘。更多資訊請關注「旅跑新北」臉書粉專、新北旅客粉專及新北市觀光旅遊網。