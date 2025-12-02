新北耶誕馬拉松接力賽12/7舉行 沿途交管提醒

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市警察局交通警察大隊今天表示，新北市耶誕馬拉松接力賽將於7日清晨舉行，自市民廣場經縣民大道到河濱公園等道路將進行交管，提醒用路人提前改道。

交大發布新聞稿指出，賽事採3棒次接力賽制，預計有548隊、1644名選手參賽，於當天清晨5時30分自市民廣場鳴槍起跑。

賽道將行經縣民大道二段、華翠大橋（上橋）、華翠街左迴轉下橋、左轉縣民大道三段、江子翠橫移門、河濱公園、江子翠橫移門、右轉縣民大道三段、華翠街右迴轉上橋，最終返回市民廣場，全長約24.7公里。

廣告 廣告

交大表示，為維護跑者及用路人安全，活動期間將實施交通管制措施，請民眾配合改道行駛。

交大表示，縣民大道二段（新府路－新站路）往北市方向，7日0時至11時全線車道管制；新站路（縣民大道二段－中山路一段）往中和方向3時至6時全線車道管制；縣民大道二段（新站路－民生路二段）往北市方向，4時30分至10時內側2車道管制。

華翠大橋往北市方向4時30分至10時內側車道管制，車輛行駛外側車道；縣民大道三段（華翠街－環河西路四段）往北市方向4時30分至10時內側車道管制，機慢車道保持外側通行，汽車等大型車輛請改道行駛中山路、萬板路及文化路；環河西路四段（縣民大道三段－江子翠橫移門）往新莊方向，4時30分至10時全線車道管制，請改道行駛光環路及中山路。

交大表示，為因應交通管制措施，將有包括651、234、265、705、982、667等路線公車配合調整路線，請民眾提早或避開管制時段及路段，或改搭乘捷運環狀線及板南線等大眾運輸工具，並提醒用路人應遵守執勤員警及交通管制人員之指揮疏導，以維護活動路段交通順暢與安全。（編輯：方沛清）1141202