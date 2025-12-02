新北耶誕馬拉松接力賽12/7開跑 新北交大提醒交管改道

新北市交通警察大隊提供

記者蔡琇惠／新北報導

「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」將於7日（星期日）清晨於新北市政府市民廣場舉行，本次賽事採3棒次接力賽制，預計有548隊、共1644名選手參賽，並於當（7）日清晨5時30分自市民廣場鳴槍起跑，行經縣民大道二段→華翠大橋(上橋) →華翠街左迴轉下橋→左轉縣民大道三段→江子翠橫移門→河濱公園內→江子翠橫移門→右轉縣民大道三段→華翠街右迴轉上橋，最終返回市民廣場，全長約24.7公里。

新北市交通警察大隊指出，為維護跑者及用路人安全，活動期間將實施下列交通管制措施，請民眾配合改道行駛：一、縣民大道二段(新府路-新站路)北向-往臺北市方向：12月7日0時至11時全線車道管制，請改道行駛民權路、中山路及文化路；二、新站路(縣民大道二段-中山路一段)東向-往中和方向：12月7日3時至6時全線車道管制，歐特儀市民廣場地下停車場保持入口暢通，請改道行駛民權路；三、縣民大道二段(新站路-民生路二段)北向-往臺北市方向：12月7日4時30分至10時內側2車道管制，請改道行駛中山路、文化路及萬板路；四、華翠大橋北向-往臺北市方向：12月7日4時30分至10時內側車道管制，車輛行駛外側車道，請減速慢行；五、縣民大道三段(華翠街-環河西路四段)北向-往臺北市方向：12月7日4時30分至10時內側車道管制，機慢車道保持外側通行，汽車等大型車輛請改道行駛中山路、萬板路及文化路；六、環河西路四段(縣民大道三段-江子翠橫移門)北向-往新莊方向：12月7日4時30分至10時全線車道管制，請改道行駛光環路及中山路。

交通警察大隊提到，另為因應交通管制措施，活動期間將有多線公車配合調整路線，包括651、234、265、705、982、667等路線公車，請民眾提早或避開管制時段及路段，或改搭乘捷運環狀線及板南線等大眾運輸工具，新北警提醒用路人應遵守執勤員警及交通管制人員之指揮疏導，以維護活動路段交通順暢與安全，並收聽警察廣播電臺掌握路況資訊。

交通警察大隊提醒，更多「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」活動及交通資訊，請上新北市觀光旅遊網、活動官網、新北旅客、新北大眾捷運網頁、大臺北公車網頁、新北市政府警察局及新北市政府警察局交通警察大隊Facebook粉絲團查詢。