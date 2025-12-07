新北耶誕馬拉松熱力開跑 六百隊清晨點亮城市節慶活力

（記者陳志仁／新北報導）一年一度的新北歡樂耶誕城，再次掀起運動與節慶的雙重熱潮；「2025 新北市耶誕馬拉松接力賽」今（7）日清晨 5 時 30 分於新北市政府市民廣場鳴槍起跑，上千名跑者在歡呼聲中盡情奔馳，為耶誕城揭開最動感的序幕。

圖／追友們大展巧思，讓比賽現場宛如創意變裝秀。（新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉指出，活動邁入第二屆，今年吸引近 600 支隊伍報名，以「三人一隊」接力賽形式登場；全程總長 24.7 公里，由 8.4 公里、5.2 公里與 11.1 公里三棒組成，兼具短、中、長距離，適合不同程度的跑者挑戰，延續首屆的高人氣。

比賽最具特色的亮點之一，延續首屆為追友加碼祭出的專屬特色，在天色微亮的清晨同步點亮整座耶誕城燈飾，讓跑者伴隨城市最溫馨的光景出發，象徵平安、活力與節慶祝福一路相隨；跑者揹上巨型銀色鈴鐺作為接力信物，在縣民大道上奔跑，清脆鈴聲伴隨節慶氣息，讓比賽氛圍更加熱鬧。

沿途的變裝追友也成為焦點，創意的造型與歡笑聲為賽道增添活力。本屆特別增設的「大進場」環節，讓三名隊友在終點前共同衝線，為團隊留下獨一無二的完賽回憶；完賽後，每位跑者都可獲得象徵團隊榮譽的立體拼接獎牌，三片合組為一棵金色聖誕樹，極具收藏價值。

新北市副市長劉和然表示，耶誕馬拉松接力賽已成為耶誕城系列活動的亮點之一，將運動、觀光與節慶融合，打造最具城市魅力的冬季路跑體驗；未來觀光局將持續推動運動觀光，創造更多結合節慶元素的城市活動，讓市民與旅客都能在新北奔跑出幸福與回憶。

