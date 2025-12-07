新北耶誕馬拉松 600勁旅接力賽

2025新北市耶誕馬拉松接力賽7日凌晨登場，新北市副市長劉和然應邀到場參與開跑，他表示，接力賽是結合運動、觀光與節慶魅力的路跑活動，不僅展現市民的健康活力，更讓跑者在耶誕燈飾與音樂交織下體驗最浪漫的城市路跑氛圍。

觀旅局指出，此次接力賽吸引近600支隊伍報名參賽，賽程總長24.7公里，分為8.4公里、5.2公里與11.1公里三棒，包括了短、中、長距離，適合各類型的跑者一同參與。活動延續首屆為追友加碼祭出的專屬特色，清晨集結時分將耶誕城的所有繽紛燈飾精彩點亮，為跑者注入溫馨與活力，也象徵平安挑戰完賽的祝福能量傳遞給每一位跑者。

觀旅局指出，賽事自新北市政府市民廣場「歡樂耶誕城」出發，沿著縣民大道奔馳，跑者們揹上特色接力信物「巨型銀色鈴鐺」，在耶誕前夕伴隨幸福鈴鐺聲迎接節慶氣息。沿途更有變裝組追友發揮創意與巧思扮裝，散播歡笑聲吸引選手們的目光。

此屆賽事特別設置團隊「大進場」，共同跑進終點拱門的環節，讓隊友們在完成接力後一同熱血衝線，留下專屬於團隊的完賽記憶，完賽後，每位跑者皆可獲得象徵團隊榮譽的立體拼接獎牌，拼出一棵金色耶誕樹。

觀旅局補充，「新北市耶誕馬拉松接力賽」是「新北歡樂耶誕城」系列活動中亮點之一，民國113年推出後大受好評，今年吸引上千人共襄盛舉。未來，觀旅局將持續推動運動觀光，打造更多結合節慶與運動的城市體驗，讓市民與旅客都能在新北歡樂耶誕城裡，跑出幸福、跑出回憶。