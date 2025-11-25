新北耶誕馬拉松12/7清晨4點起跑 板橋部分道路交管

〔記者黃政嘉／新北報導〕今年新北歡樂耶誕城自11月14日登場，將熱鬧至12月28日，其中系列活動「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」12月7日清晨4點至早上10點半舉行；新北市觀光旅遊局指出，共550隊清晨5點半從新北市民廣場出發，路線途經縣民大道、華翠大橋，延伸至河濱公園，為確保賽事順利進行與安全，包括縣民大道二、三段、環河西路四段等部分路段將實施交通管制。

新北耶誕馬拉松接力賽今年邁入第2屆賽事，全長約24.7公里，12月7日交管路段包括縣民大道二段(新府路至新站路)往台北方向自凌晨12點至早上11點全線封閉管制；縣民大道二段(新站路至民生路)及華翠大橋往台北方向，自清晨4點半至早上10點封閉內線1至2車道；縣民大道三段(環河西路至翠華街)往台北自清晨4點半至早上10點全線車道封閉管制；環河西路四段雙向(中山路至萬板路自清晨4點半至早上10點全線車道封閉管制。

廣告 廣告

新北市觀旅局表示，活動期間受交通管制影響，公車667路線將暫時取消停靠「雙十路站」，民眾可改至前1站「海山天下社區站」搭乘；各重要交叉路口由員警實施交管，相關道路封閉將視比賽情況儘早解除，呼籲用路人如行經活動管制區域，請提前確認改道動線，依指示牌面及活動單位所設引導牌面行駛，遵守管制人員指引，確保行車安全。

觀旅局指出，賽事期間歡迎民眾前往市民廣場及沿線為跑者加油同樂，同時配合交通疏導措施，相關資訊可至「旅跑新北」官方臉書粉專查詢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

化粧品摻入蘇丹色素！ 18產品用到禁用原料 多家知名品牌也中鏢

北部今晚轉雨、明天轉涼低溫14度 天琴颱風估週三生成

演唱會太夯 陳其邁預告明年世運主場館檔期額滿了

LTN投票箱》要打擊詐騙 你認為怎麼做最有效？

