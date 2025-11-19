新北職人油飯大賞 票選10強出爐

二０二五新北市油飯節「職人油飯大賞」人氣票選前十強之一的三重區力行市場大碗油飯。（新北市場處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

二０二五新北市油飯節「職人油飯大賞」人氣票選截止，這次計有一一四店家參與，吸引超過十一萬人次投票，票選結果前十強出爐，後續將由專家實地走訪評審，最後名次將於十二月六日在蘆洲國立空中大學舉辦「職人油飯大賞頒獎典禮」現場揭曉，並提供民眾品嚐感受新北油飯的獨特魅力。

經發局表示，這次「職人油飯大賞」票選出的前十強店家（攤商）為：三重區「太順油飯」、「大碗油飯」、瑞芳區「瑞芳陳記彌月油飯」、金山區「阿滿姨油飯」、蘆洲區「阿潘功夫油飯」、新莊區「月華油飯」、鶯歌區「驢．油飯」、新莊區「肉總裁油飯」、深坑區「大樹下雪子肉粽」、泰山區「闆娘油飯」，十家共計獲得五萬多票，佔總票數的百分之四十五。

二０二五新北市油飯節「職人油飯大賞」人氣票選前十強出爐，其中金山區金山市場的阿滿姨油飯上榜。（新北市場處提供）

經發局長盛筱蓉表示，今年「新北油飯節」不僅展現新北油飯深厚的城市記憶，更透過民眾投票與評審專業評鑑，推廣在地庶民美食文化，帶領更多人認識油飯的香氣與情感中的味道。前十強店家各具風味，有的堅持古法工序，有的擁有獨門手法或代代相傳的小撇步，每一家都以最拿手的油飯工藝，展現職人精神與對味道的用心。

市場處表示，後續將由專家實地走訪評審，最後名次將於十二月六日在蘆洲國立空中大學舉辦「職人油飯大賞頒獎典禮」現場揭曉，當日十強名店將打造一場最道地、最具文化味的新北庶民美食饗宴，並限量發放一千份市集抵用券，邀請民眾一起來感受新北油飯的獨特魅力。