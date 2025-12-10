新北職安六都最佳六連霸 侯友宜：打造勞工安心幸福城市

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府10日的市政會議中，由勞工局局長陳瑞嘉以「安全職場、幸福城市」進行專題報告，公布市府在職災預防與企業韌性強化上的成果；新北市長侯友宜強調，市府將持續打造安全職場環境、守護勞動權益，讓勞工能平安工作、安心照顧家庭。

圖／勞工局榮獲「114年度勞動部職業災害勞工協助事項業務輔導評鑑」優等，10日在市政會議上獻獎。（新北市政府勞工局提供）

陳瑞嘉說，勞工局持續在職災預防及強化企業韌性上守護職場安全，同時藉由輔導與檢查，讓新北市在失能傷害頻率表現上，連續六年獲得六都最佳，對於職災勞工的服務，更達成七連霸；勞檢處首創的「風扇衣」也獲得中央跟進與地方響應，勞工局也將提供完善的支持網絡力挺勞工。

廣告 廣告

侯友宜指出，新北市擁有多達 213 萬名勞工，每一位都承擔家庭責任，因此職場安全是市府最重視的施政核心，市府推動「低風險工地認證制度」，促使工地自主管理，有效降低職災風險；目前取得認證的市府及民間工程，其重災發生率皆明顯低於未認證工地，市府同時加強查察未認證工程，以避免憾事發生。

針對近期美國關稅政策可能引發的無薪假、減班等衝擊；侯友宜表示，市府已強化勞動權益保障並密切掌握產業情勢，勞工局成立「勞工就業穩定小組」，建立企業異常預警資料庫，啟動分級輔導並在勞資爭議發生時提供爭議調解、勞檢與涉訟補助。同時也主動連結中央資源，協助勞工申請「積欠工資墊償」、失業給付、就業媒合與職訓課程，協助勞工穩定就業。

面對職場霸凌、性騷擾與外送產業興起等新型態挑戰；侯友宜直言，「零容忍」原則。市府透過宣導、調查與公權力介入，保障受害勞工權益，而為維護外送員安全，新北於 111 年率全國之先施行外送平台業者管理自治條例，持續推動相關保障措施。

勞工局補充，未來將從職安至勞權持續全方位把關，並深化產官學合作，提升勞雇韌性，與企業和勞工共同打造更安全、更具競爭力的工作環境，實現勞資雙贏與「安居樂業」的城市願景。

更多引新聞報導

新北工安盃路跑3000人開跑 吉田智裕奪冠、黃筱涵封后

新北勞工局攜手毛毛蟲網路繪本 溫馨倡議合法聘僱更安心

