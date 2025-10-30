新北職總拜訪宜蘭縣總工會 深化勞工會務與職訓交流





為促進工會間的經驗交流與會務發展，新北市職業總工會今（30）日由理事長吳添淵率領楊浚傑、劉淑華、李麗卿、葉明和、林垂鑫、吳順亮、戴愛霖、鄭有國、陳怡儒等多位理監事，前往宜蘭縣拜訪宜蘭縣總工會，進行觀摩與座談交流，新北市新聞記者職業工會亦由黃村杉理事長代表出席。

宜蘭縣總工會由理事長蔣嘉峰、榮譽理事長陳成發及秘書長何政杰等幹部代表接待，該會秘書長於活動中特別簡報介紹宜蘭縣總工會的發展沿革、大樓興建歷程，以及在申請設立職訓中心、推動職業訓練與「即測即評」技能檢定過程中的努力與挑戰，分享實務經驗與心路歷程。

此次交流除就會務推動進行意見交換外，新北市職業總工會一行也實地觀摩宜蘭縣總工會辦理職業訓練、TTQS訓練品質系統，以及技能檢定的執行流程，雙方就如何提升工會專業能量、擴大勞工服務面向及加強職能培育等議題深入討論。

吳添淵理事長表示，此次拜訪不僅加深兩縣市工會間的情誼，更讓新北市職業總工會理監事們獲得寶貴的會務推動與職訓實務經驗，未來將持續加強合作與資訊分享，共同為勞工權益與技能提升努力。

