新北職總拜訪宜蘭縣總工會 深化勞工會務與職訓交流
為促進工會間的經驗交流與會務發展，新北市職業總工會今（30）日由理事長吳添淵率領楊浚傑、劉淑華、李麗卿、葉明和、林垂鑫、吳順亮、戴愛霖、鄭有國、陳怡儒等多位理監事，前往宜蘭縣拜訪宜蘭縣總工會，進行觀摩與座談交流，新北市新聞記者職業工會亦由黃村杉理事長代表出席。
宜蘭縣總工會由理事長蔣嘉峰、榮譽理事長陳成發及秘書長何政杰等幹部代表接待，該會秘書長於活動中特別簡報介紹宜蘭縣總工會的發展沿革、大樓興建歷程，以及在申請設立職訓中心、推動職業訓練與「即測即評」技能檢定過程中的努力與挑戰，分享實務經驗與心路歷程。
此次交流除就會務推動進行意見交換外，新北市職業總工會一行也實地觀摩宜蘭縣總工會辦理職業訓練、TTQS訓練品質系統，以及技能檢定的執行流程，雙方就如何提升工會專業能量、擴大勞工服務面向及加強職能培育等議題深入討論。
吳添淵理事長表示，此次拜訪不僅加深兩縣市工會間的情誼，更讓新北市職業總工會理監事們獲得寶貴的會務推動與職訓實務經驗，未來將持續加強合作與資訊分享，共同為勞工權益與技能提升努力。
更多新聞推薦
其他人也在看
美軍在南美太平洋岸擊斃運毒船4人 議員質疑正當性
國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)29日表示，美軍在東太平洋南美海域擊沉一艘運毒船，船上四人全數被殲滅。參院民主...世界日報World Journal ・ 22 小時前
苗栗縣危老推動師授證縣長期許共創美好家園
苗栗縣政府積極推動的危險老舊住宅重建工作，與台北市為全國唯二推行危老推動師制度的縣市，苗栗縣長鍾東錦昨三十日頒發四十三名危老重建推動師證書，將進一步強化專業輔導，協助各鄉鎮推動危老住宅重建案，提高居住空間與品質，縣府將持續推動危老重建相關政策，攜手打造幸福苗栗。苗栗縣自一0八年推動危老重建推動師制度，已培訓一一九名專業推動師，迄今共受理七十九件危老重建案、核准六十五件，重建前居住空間僅有七千三百五十四坪，重建後提升至五萬八千七百零八坪，平均成長約七點九倍。六十五件核准案中，頭份市二十一件、苗栗市二十件、竹南鎮十四件、公館鄉四件、三義鄉及苑裡鎮各二件、後龍鎮及頭屋鄉各一件，其中四十七件由推動師輔導，佔比高達67%，據統計，經推動師協助的案件平均核准天數為一0四天，較未協助案 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
南市登革熱4型病毒全出現 避免重複感染出國旅遊防蚊不可少
南市衛生局統計，截至10月29日止，台南市登革熱確診病例計19例，其中境外16例，本土3例，包括4種血清型別，且均來自東南亞地區。依據流行病學資料顯示，重複感染不同血清型別將增加重症的機率，因此，民眾出國旅遊仍應防範感染登革熱。南市衛生局表示，近年氣候暖化，東南亞地區登革熱疫情日趨嚴重，病例數屢創新自由時報 ・ 23 小時前
李岳日本沖繩爆意外 自駕出車禍曝賠償金額
非常喜歡旅遊的李岳，經常規劃出國行程紓解工作壓力，他日前跟好友們快閃沖繩，未料在租車過程中，意外發生擦傷事故，賠償好幾萬塊日幣才順利解決。中時新聞網 ・ 21 小時前
立冬5禁忌注意！「這生肖」走大運遇貴人 趁年底前衝一波
立冬要到了！今年立冬時間是在11月7日12時03分48秒交節氣，而立冬顧名思義就是「冬天」從這一天正式開始，命理師柯柏成分享立冬5大禁忌，同時點名「生肖雞」將走好運，在立冬時期會遇到貴人。EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前
無照駕駛萬不行 莫讓白髮送黑髮
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為提升學生交通安全觀念，基隆市警察局交通警察隊應邀於114年10月29日前往國立台 […]民眾日報 ・ 21 小時前
非洲豬瘟防疫升級 宜蘭禁運延至11月15日
台灣出現首例本土非洲豬瘟確診病例，政府啟動防疫作戰，今天（30日）宜蘭縣議會縣長施政總質詢後，安排農業處報告非洲豬瘟因應措施，農業處說，全國禁宰禁運到11月6日，7日解禁後，宜蘭仍供應在地的豬隻為主，11月15日才會開放外縣市的毛豬，以減少風險。中時新聞網 ・ 20 小時前
家族御用設計師 精準提案滿足需求｜現代風｜63坪
裝潢是一場關於空間與人之間的深度對話。對YS暘昇國際室內裝修工程李宗育總監而言，這次的合作更是一段與屋主家族共創跨世代延續的美好緣分。身為御用家族設計師再出手，為同一家族打造的第四間宅邸，是屋主兒子的婚房，從過去在同社區操刀古典、奢華、人文風格，到這次現代輕奢生活的極致詮釋，每一次合作都如量身訂製的篇章，精準回應屋主的個性與期望。幸福空間 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 3 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 4 小時前
流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。中時新聞網 ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 4 小時前