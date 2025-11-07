新北肉品市場解封後首拍 每公斤111元價格穩

（中央社記者曹亞沿、黃旭昇新北7日電）豬肉禁運禁宰令解除，新北市肉品市場今天恢復拍賣，成交豬隻共2711頭，每公斤平均價格111.48元，較10月平均價格增加8%，價格平穩。經屠宰後估明天上午就能在零售攤位銷售。

台中日前發生非洲豬瘟首例疫情，全國10月22日起啟動15天禁運禁宰防疫措施，中央宣布6日中午恢復活豬運輸，今天恢復屠宰作業。

新北市農業局指出，今天全國肉品市場供應豬隻約2萬7000頭，其中新北市調配頭數約2724頭，較以往增加約1至2成。

新北肉品市場今天中午恢復拍賣，成交豬隻共2711頭，平均重量141.6公斤，每公斤平均價格111.48元，約較10月平均價格增加8%，整體價格平穩。經屠宰作業後，預計明天上午就可在零售攤位看到新鮮的國產豬肉。

新北市長侯友宜今天上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，感謝相關業者在防疫期間配合，同時呼籲防疫仍不可鬆懈，將持續查核養豬場禁餵廚餘、掌握廚餘去化、把關肉品安全及加強攤商清消，守好防線。

農業局表示，在防疫管制期間，新北從107場養豬場、運輸車輛、屠宰場到豬肉攤販，各環節均落實清潔與消毒，確保疫情不再發生。全市189處公有市場及攤販集中區也完成清消，共822攤生鮮肉攤全面完成消毒，確保市面肉品安全無虞。（編輯：張銘坤）1141107