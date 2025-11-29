新北育兒扶老新制上路 2處社宅下月招租適用

《圖說》三峽國光二期青年社會住宅外觀。〈城鄉局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市府不斷精進社會住宅的入住機制，針對育兒家庭再推出「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」，放寬讓一名子女的家庭也能增加入住機會，另外也下修原住民長者年齡限制，滿55歲即可認定為優先戶，享有評點加分，並將於12月招租的三峽國光二期(B區)302戶與泰山中山青年社會住宅206戶適用新制，詳情將於12月8日公告於https://www.nthurc.org.tw住都中心官方網站。

《圖說》三峽國光二期青年社會住宅戶內空間示意圖。〈城鄉局提供〉

城鄉局長黃國峰表示，面對生育氛圍低迷與家庭租屋負擔不斷攀升，「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」是以未成年子女人數作為一般戶額外加籤數：育有1名子女加籤1支、2名子女加籤2支，3名子女以上加籤3支。透過加籤制度調整，讓育兒家庭獲得更高的社宅中籤機會，搭配既有的優先戶保障10%育兒家庭戶數，擴大支持安心生養並減輕爸爸媽媽在育兒與租屋間面臨的壓力。

《圖說》泰山中山青年社會住宅外觀。〈城鄉局提供〉

他說，在照顧青年家庭的同時，新北市府也看見另一群需要被支持的重要族群—原住民族長者。雖然過去原住民65歲以上長者申請社宅，已納入優先戶評點制適用，但考量敬老卡、原住民義牙補助等原住民族福利措施多以55歲原住民長者為適用門檻。

《圖說》泰山中山青年社會住宅室內空間示意圖。〈城鄉局提供〉

此外，為避免造成申請困擾，城鄉局將於此次新社宅招租時，將原住民族55歲長者納入評點加分項目，使社宅申請制度與原住民社福措施接軌，同時照顧原民長者居住需求。