新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血

（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市林姓女子17日到三重某自助洗衣店洗衣，當打開洗衣機拿已洗好衣物時竟遭刀片割傷，手指傷口濺血，業者稱不知為何有刀片。林女上網貼文並說明擬向消保官提申訴。

林女在社群網路貼文指出，「洗衣機裡面有刀片，衣服被割壞不說，手被割傷了也求助無門，業主認為不是他的錯」。此一貼文引網友討論，也有網友建議林女趕快至醫院打破傷風並抽血檢驗，避免因刀片上有不明病菌或病毒而受害。

據了解，意外發生後，36歲林女和56歲邱姓業主發生糾紛，但邱男強調不清楚洗衣機內會有刀片，刀片並非其置放。員警獲報到場，林女當天表示將驗傷後再行提告。

廣告 廣告

三重警分局表示，員警於今天上午致電林女確認是否有提告意願，林女表示，將先尋求消保官協助，目前暫不提告。因此，林女尚未完成報案程序。

新北市王姓消保官向中央社表示，迄今仍無林女提出的消費糾紛申訴案，但在媒體報導下，消保官已主動了解相關問題，初步認為雖無法確認刀片來源，但業者仍有確保營業場所安全的責任。（編輯：李錫璋）1141118