新北自強國小幼童軍深入莒東社區 推廣口腔保健觀念

新北自強國小幼童軍深入莒東社區 推廣口腔保健觀念

新北自強國小幼童軍深入莒東社區 推廣口腔保健觀念

新北市自強國小近年來重視學生的口腔保健教育，從認識牙齒結構、學習正確貝氏刷牙法，到生活中避免含糖飲料與零食等蛀牙風險因子，逐步深化學生在知識、情意與技能層面的整體素養。為擴大健康促進的影響力，學校更於家長日邀請健康促進中央輔導委員許愛玲委員向家長進行口腔專題宣導，使家長在正確護牙觀念上受益良多。

自強國小延續校園健康推廣的成果，自強國小幼童軍主動前往莒東社區與長者面對面交流，進行口腔保健宣導。活動內容包含講解貝氏刷牙法、介紹容易蛀牙的地方與蛀牙的預防方式，以及日常飲食選擇對口腔健康的影響，現場氣氛溫馨而熱絡。多位長者表示，此次活動讓他們重新檢視自己的口腔清潔習慣。一位阿嬤分享道，平常刷牙都是憑感覺，今天讓孩子示範才知道原來方向和角度很重要。自己也會把這些方法教給家裡的孫子，一起把牙齒照顧好。另一位爺爺則笑著說小朋友講得很清楚又有耐心，學到了很多，也覺得跟孩子互動很開心。

廣告 廣告

校長張明賢表示，健康教育不僅在學校內實施，更應延伸到家庭與社區，才能形成完整的學習與支持網絡。他指出，自強國小近年推動口腔保健，能讓孩子把所學帶到社區，是非常有意義的行動學習。看到長者與孩子互動，彼此都獲得新的知識，就是教育最好的循環。參與宣導的幼童軍同學也分享自己的收穫。一名學生表示，以前只知道自己要刷乾淨，這次教爺爺奶奶後發現清楚講解也不容易，但是看到他們跟著做就覺得很有成就感。另一位同學說，希望大家都能有健康的牙齒，以後也會提醒家人不要喝太多含糖飲料。