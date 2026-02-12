新北自強國小推動THSD平板教育 奠定數位自主學習

親子共學

因應數位學習發展趨勢，新北市中和區自強國小積極參與教育部「THSD學生載具帶回家」計畫。這場數位教育變革，溯源自四年前在前任許以平校長的支持下開始積極推動，現由張明賢校長領導，整合校內教師專業與數位資源，成功將平板學習由課堂延伸至家庭，深獲師生與家長肯定。

自強國小校長張明賢表示，這項計畫是請學生把載具帶回家，目的是希望平板的教學能夠從課堂上延伸到家庭，透過親子共學的模式再把經驗帶到學校，進行分組教學與報告，這四年來從111學年度到114學年度，看到老師可以充分利用載具提升孩子的學習，除了課堂上的學習之外，最主要的目的還是要讓孩子自主學習，對孩子未來能力的培養是非常重要的。

校長張明賢表示，從學校先延伸到家庭，透過親子共學，讓家長了解學生如何利用載具完成學習，透過平板與同學線上討論、一起完成專題，讓學習不再只是寫作業，而是能主動探索與合作，最後再帶回校園進行討論，學習比較優的孩子能夠透過實施的成果，帶動比較弱勢的孩子，甚至可以從分組的討論中看到原來這個同學是這樣來學習，也透過分組報告，彼此分享，讓孩子學習更有成就。

張明賢校長特別感謝教育局的支持，讓學校能擁有優質的學習場域，硬體只是輔助，真正的核心在於從四年前便深耕至今的THSD精神。透過親師生共同努力培養出的「自主探究能力」，才是孩子們能自信邁向世界的關鍵。自強國小表示，孩子們將帶著這股強大的數位學習動能，在AI國際情境學習中心實踐「讀萬卷書、行萬里路」。