新北自強國小校慶美展「創藝昂揚」 綻放藝術的光

新北市自強國小在校內活動中心藝文館隆重舉行第43週年校慶暨學生美展開幕典禮，由張明賢校長與周采靚家長會長共同揭開序幕。本次美展以「四三自強 創藝昂揚」為主題，展出作品涵蓋彩繪、版畫、水墨、漫畫、平面設計等多元形式，充分展現自強學子源源不絕的創意與卓越的藝術才華。

張明賢校長表示，自強國小從創校43年以來，都是以適性發展推展適性教育作為辦校的核心，鼓勵孩子在不同領域上有揚才發揮的舞台，藉由學生美展的機會，孩子們把心靈感受的，眼睛所看到的，用心中最美的畫筆在水彩、版畫、線畫等多元的素材中，展現生活美學的品德及素養，是一場最完美成功的藝術教育展現。

六年級指導老師蔡秉峪提到，學生美展就是學生平常所接受藝術教育的具體展現，透過各種筆法技術的學習，讓孩子把心中所感受到的美的事物表現出來。但是，藝術教育最重要的核心精神就是要跟品德結合，將美感教育實踐於生活中，展現出高品質的美感素養。

