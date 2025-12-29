新北自強國小百位學童熱情參與 展現草根足球精神

為推廣基層足球運動、深化校園體育教育，新北市自強國小辦理「中和自強草根足球節」，本次活動以「足球向下扎根」為核心，透過趣味化、多元化的足球體驗，引導孩子培養規律運動習慣，學習團隊合作、遵守規則與堅持精神。即使天候不穩，孩子們仍全力投入每一項遊戲與對抗，充分展現草根足球不受環境限制、只需一顆熱愛運動之心的核心價值。

自強國小張明賢校長說，足球是一門重要的生活教育課程，孩子在球場上學會面對挑戰、彼此合作與自我超越。看見孩子在雨中依然專注學習、樂在其中，正是學校長期推動體育與品格教育最珍貴的成果。家長們看見孩子願意主動參與、認真投入運動，感到十分感動與肯定。

本次活動除自強國小足球教練群外，也邀請自強女足畢業校友、國家隊女子足球隊隊員及新北市自強國中女子足球隊選手共同參與指導，展現中和自強女足系統的傳承精神與親和力。多位家長擔任活動志工，全程協助流程與秩序，獲得與會者一致肯定。期待在更好的天氣下，再次與親師生相約球場，共同為孩子打造健康樂活、幸福快樂的成長舞臺。