新北致力低碳運輸 榮獲「ESG交通運輸永續獎」傑出獎肯定





新北市交通局多年來積極打造低碳交通環境，從全面升級公共自行車系統，到建構全國首創的通勤綠廊，逐步實現兼具通勤、觀光與休閒的綠色交通網絡，榮獲第二屆「ESG交通運輸永續獎」傑出獎肯定。交通局長鍾鳴時指出，新北市YouBike公共自行車已全面升級2.0系統，今年3月恢復前30分鐘免費後更深受市民歡迎，截至今年11月底，全市租賃站突破1,500站，累計騎乘人次突破3億，已成為市民短程移動與生活交通的重要綠色交通工具。

此外，為因應未來用量成長與觀光需求，新北市除己導入2.0E電輔車，市府將在明（115）年投入1億元、增購2,300輛YouBike車輛，並導入更智慧化的調度管理，提高車輛運用效率。鍾鳴時表示，配合淡江大橋明年5月通車，新北市已啟動改善林口至澳底約91.4公里的自行道改善作業，持續串聯北海岸及東北角的沿線路網，提供更安全且具景觀特色的騎乘環境。

另在「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期」中，新北市同步推動八里挖子尾街至下罟子漁港自行車道改善、新北市環島自行車道建置工程等，全面提升整體路網品質，讓自行車通行更順暢、選項更多元。交通局表示，未來將秉持永續發展理念，推動多元、便捷、安全的綠色交通，讓市民享有更美好的生活品質，並朝向國際永續城市標竿持續邁進。

