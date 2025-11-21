新北舊屋翻新室內設計推薦商業空間裝修工程
【商家指南推廣專題】
當家中迎接新成員、孩子長大需要獨立的房間，或是想重塑房屋的空間設計、行走動線、建築結構時，正是尋求老屋翻新設計團隊的好時機，在新北舊屋翻新室內設計推薦名單中，「虹揚設計／虹揚室內裝修工程有限公司」以豐富的裝潢施作經驗，協助規劃一般住家、商業空間的裝修工程，為業主帶來煥然一新的環境。
「虹揚設計」是成立於1999年的新北舊屋翻新室內設計推薦品牌，創辦團隊觀察到，不少裝修工程缺乏整體規劃與施工監督，導致翻修問題層出不窮，因此，團隊憑藉多年工程背景、專業監工與健康建材，打造美觀安全的生活空間，如同名稱中的「虹」象徵生活的多彩層次，「揚」代表家的溫度與幸福延續，品牌希望透過創新設計與精準施作技術，提升每位業主的家居品質。
品牌專門提供住宅空間設計、舊屋翻新、透天宅改造、商業空間裝修、店面設計、辦公室與套房規劃等項目，其中，舊屋翻新針對格局封閉、採光不足、管線老化的老房子，規劃外牆拉皮、結構補強、系統櫃與木作整合工程，重新調整採光、通風、動線與收納系統。
過去，團隊曾透過結構加固與格局重整，協助新北五股老公寓打造明亮開放的生活區域，客廳以溫潤木質調，搭配柔和的間接光源，營造出放鬆舒適氛圍，讓「虹揚設計」成為深受屋主好評的新北舊屋翻新室內設計推薦品牌。
為何「虹揚設計」能在新北舊屋翻新室內設計推薦名單中名列前茅？這是因為品牌擁有專業設計師與工程團隊，能完整負責工程設計提案、結構檢測、管線配置、材料選用、施工驗收流程，降低因外包造成的品質不一或溝通落差，並嚴選通過國家認證的環保建材與綠建材標章產品，以低甲醛、無毒、耐用為原則，為居住者打造健康、安全又舒適的生活環境，因此獲得眾多業主的好評。
「虹揚設計」以誠懇服務與穩定品質，建立新北舊屋翻新室內設計推薦好口碑，更榮獲「台灣傑出室內設計師大獎」的肯定。未來，他們將繼續秉持「設計與工程並重」的理念，深入了解業主的家庭成員、居住習慣與生活故事，依此客製化專屬的裝修方案，實現業主夢寐以求的居家空間。
更多新北舊屋翻新室內設計推薦品牌資訊請洽以下連結～
品牌：虹揚設計／虹揚室內裝修工程有限公司
電話：0972-163-138
地址：新北市五股區凌雲路二段38-33號
時間：週一至週六 09:00–18:00
以上訊息由虹揚設計／虹揚室內裝修工程有限公司提供
