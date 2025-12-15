即時中心／高睿鴻報導

老不休！許多年長者外表慈祥，容易使人放下戒心，但實際上，即便是長輩仍有犯罪的可能性；今（2025）年8月，新北板橋某女性服飾店，就驚傳一樁女店員遭性騷案。涉案者為80歲以上的林姓老翁，當時他對女店員見色起意，先取得對方信任後，要求與對方擁抱；想不到，就在女子同意後，林翁竟得寸進尺、趁對方不備，伸出「鹹豬手」摸受害人胸部，最終性騷擾得逞。新北地院判決，林翁應拘役20天、得易科罰金2萬。

廣告 廣告

法院說明，林翁今年8月12日下午，前往新北板橋某女裝服飾店消費，並於取得女店員同意的情況下擁抱對方；想不到，他竟趁女子沒有防備、以及信任心理，竟伸出右手抓對方左胸，讓女店員又驚又氣。隨後，受害者打報警電話抓人，隨後在今年10月，林翁被依性騷擾防治法提公訴。

新北地院審酌，犯案時，林翁年紀已滿80歲，可依《刑法》第18條第3項規定減輕其刑；但也批評，林男為發洩一己私慾，竟性騷擾他人、缺乏尊重個人身體自主權觀念，造成女店員心理受創。不過，亦考量過去並無前科、坦承犯行；雖然女店員無調解意願，最終仍僅輕判拘役20日、得易科罰金2萬。全案可上訴。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／新北色老頭栽了！超商女店員同意抱抱卻「慘遭揉胸」 法院判決曝

更多民視新聞報導

色慾薰心！兩印尼移工「帶國中少女回宿舍激戰」 雙雙遭法院重判

國中女課堂呼菸遭攙扶外出 警曝未吸喪屍菸彈：檢驗陰性

藍營台中市長之爭？江啟臣表態參選 楊瓊瓔握拳喊：我們一起加油

