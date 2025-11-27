新北芒花季熱力綻放 九份山城變身銀白仙境
新北市瑞芳區九份山城自11月起迎來一年一度的芒花季，漫山遍野的五節芒仍在陽光照耀下閃爍銀白光芒，與東北角蔚藍海景交織成季節限定的壯麗景緻。除了老街的紅燈籠、茶館與山城風情外，冬季的九份更加靜謐浪漫，非常適合親子家庭安排一趟輕鬆自然的小旅行，在山海間留下珍貴的季節回憶。
新北觀旅局盤點瑞芳區三大熱門賞芒據點，從適合家庭輕鬆漫步的報時山，到視野遼闊的基隆山步道，再到攝影愛好者必訪的不厭亭，每一處都能感受芒花的療癒魅力，不論大人、小孩都能盡情享受大自然的美好。
首先推薦鄰近九份老街的基隆山步道，自步道口至山頂約40至50分鐘，步道沿線被滿滿的芒花包圍，一路向上能逐漸看見東北角海岸線展開眼前；抵達山頂後，山海一線的壯闊景色令人心曠神怡。步道視野廣闊，是親子共度戶外時光的絕佳地點。
想捕捉最經典的芒花美景，絕不能錯過瑞芳通往雙溪的102縣道上的不厭亭。這座知名觀景台是芒花攝影的朝聖點，每年吸引許多遊客前往拍照。冬季山頭從翠綠轉為銀白，芒花在光影下輕輕搖曳，搭配蜿蜒的山路與層層山巒，宛如一幅動態芒花畫作。
不厭亭停車便利，也很適合作為家庭自駕遊的中繼休憩點，輕鬆欣賞最具代表性的山城景色。若想輕鬆無負擔地賞芒，報時山步道更是不容錯過。全長僅166公尺，步行約10分鐘即可抵達觀景台，沿途芒花隨風飛舞，是小朋友也能輕鬆完成的親子路線。
觀景台上可360度飽覽水湳洞、陰陽海、基隆山等東北角經典景點，風景遼闊震撼。步道入口位於勸濟堂停車場旁，交通便利、停車方便，無論親子或銀髮族都能輕鬆漫遊。瑞芳的山海景色正值最迷人時刻，無論親子出遊、情侶約會或三五好友同遊，都能找到屬於自己的療癒路線。更多旅遊資訊請持續關注新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁，獲取最新消息。
更多新聞推薦
其他人也在看
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
慘！我只是搭個渡輪旅遊...行李全變海上漂再見了 不滿僅獲賠5萬
一名澳洲旅客札佩瑞里（Alice Zamparelli），本月23日從泰國龜島搭渡輪，欲前往蘇梅島，但上傳沒多久，發現一大堆的行李在海上漂，而且幾乎都撈不回來，包括札佩瑞里的行李也找不回來。最後札佩瑞里獲賠5萬泰銖（約新台幣48660元），但她表示這遠比她的行李價值低很多，而且這還是她「努力爭取來的數字」。鏡報 ・ 19 小時前
走進南投水里秘境 穿漢服逛古窯、漫步車埕町秒飛京都！湖畔日式建築喝午茶超愜意
走進南投水里，一秒回到古早匠人的窯火歲月，下一步卻又瞬間穿越到京都小鎮的靜謐風情。從蛇窯文化園區換上飄逸漢服，在紅磚與窯火間拍出滿滿仙氣；再漫步車埕老街與車埕町，木造建築與山景倒影讓人誤以為身在日本旅途中。午後，挑一家湖畔的日式建築坐下，品茶看光影灑落池面，彷彿連時間都慢了半拍。水里的魅力，就藏在這些被群山擁抱的秘境角落。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 20 小時前
國旅住宿"假日價翻倍漲" 卓揆:明年起平日.生日旅遊補助
生活中心／綜合報導國旅住宿費用高，讓國人常常詬病，國民黨立委邱若華今天（25日）質詢時，砲轟，政府目前的補助讓國人看得到吃不到，外國觀光客沒來台灣，國旅連帶被影響。行政院長卓榮泰說，明年3月開始，平日、生日住宿都會有補助，交通部長陳世凱也說，鼓勵國人使用特休，平日休假玩國旅。民視 ・ 1 天前
閉園前最後巡禮！力麗馬告生態園區3大提案 邀旅客山林慢旅行
疫後深度體驗的慢旅興起，時節入冬，萬物由熱鬧歡騰趨向平靜，也讓旅人們以慢步調的旅遊方式為身心靈充電。隱居山林深處、堪稱世外桃源的力麗馬告生態園區明年3月即將閉園休養，即日起至2026年2月27日，力麗馬告生態園區企劃推出「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」秋冬3大旅遊提案，以茶席、溫泉、賞櫻接駁與香氛鍋物等多元體驗，打造一段被自然擁抱的山林假期。力麗觀光邀旅人循著季節的步伐，閉園之前，「身」入力麗馬告生態園區最動人的時節，在芬多精環繞下，體驗一場森林秘境的季節慢旅。中時新聞網 ・ 1 天前
明年3月起平日住宿也補助 交通部：鼓勵國人多休假
不少民眾認為國內住宿花費高，也因此減低國旅意願。有立委質疑，現行補助對國旅助益有限，交通部表示，明（2026）年3月開始，平日住宿都會有相關補助，鼓勵國人在平日休假。而民眾雖然表示樂見，但也認為還是要從景點及交通等基本面項改善，國旅意願才會提高。公視新聞網 ・ 1 天前
北京再出手！中國飛日本航班砍到2026年3月
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引起中國強烈不滿，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，中國航空公司也大減日本航班。原本有消息稱中國航空公司減班情...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
解鎖墾丁最新海景飯店！「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣限時55折開搶
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
虎航優惠快衝！今全航線799元起飛「日韓澳門」 華航黑五全面8折
年底航空業促銷，台灣虎航今天（11/26）上午10時祭出全航線單程未稅799元起限時開搶，澳門、韓國、日本、越南、泰國均有優惠；中華航空官網則是提供黑五限時優惠，全面8折起，有意出國的民眾可下手搶便宜。太報 ・ 1 天前
不要羨慕別人擁有什麼樣人生，記住，喜歡的生活，要用力去爭取！每一次出發，都是最好旅行
「每一次出發，都是最好的旅行！」幸福熟齡 ・ 21 小時前
最美鐵馬道！ 去年榮登台中最強景點第3名「擠下逢甲」
后豐鐵馬道以自然景觀和復古隧道、橋梁吸引不少觀光客，騎乘在田野間相當愜意，交通部觀光署統計，台中市2024年觀光遊憩據點人潮，后豐鐵馬道以637萬人次位居第3名，僅次於「一中商圈」的917萬人次和「草...華視 ・ 16 小時前
重溫「賽德克．巴萊」電影場景 台中雪山坑登山步道完工
台中市觀光旅遊局斥資近5千萬元興建雪山坑登山步道，1、2期工程日前完工，全程2.4公里，分成大環跟小環，吸引遊客到訪。台中市長盧秀燕和平專案，今天到雪山坑登山步道視察。盧秀燕表示，希望山林之美被民眾看見，市府在和平區建置吊橋及步道，方便民眾通行及遊客遊玩，目前台中市共68條登山步道，市府在和平區建置自由時報 ・ 38 分鐘前
史上首次！新港媽祖登阿里山迎曙光 飯店推住房專案吸客與神同行
歲末時節的阿里山除了迎曙光外，老字號的阿里山賓館響應「阿里山神旅行抵嘉」宗教活動，新推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，旅客於12月18日至20日入住4人房型一泊二食專案，每人4980元起，三天兩夜連住兩晚享88折，「阿里山神旅「」堪稱2025歲末祈福小火車之旅最大亮點。中時新聞網 ・ 1 天前
〈 中華旅行社 〉武陵櫻花季 浪漫三日遊
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 15 小時前
不只由布院之森！九州最夢幻 6 大觀光列車 雙星4047、觀八・一六、ARU列車到「七星」全集合
在九州，列車本身就是最迷人的風景。除了經典的「由布院之森」，九州還藏著六列彷彿從故事書駛出的夢幻觀光列車：沿海奔馳、能望見閃耀海面的「雙星4047」；以九州山海為舞台、宛如移動美術館的「觀八・一六」；充滿職人手作美學的 ARU 列車；會噴白煙、外型像從童話裡跳出的「指宿玉手箱」；奢華滿分的「36ぷらす3」；以及被譽為日本最頂級的夢幻列車——「七星 in 九州」。六款列車一次收藏，讓旅人用最浪漫的方式穿越九州，把旅程變成一場移動的風景詩。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 21 小時前
走進臺中特色步道森呼吸
記者李佩玲／專題報導 臺中市擁有多條特色登山健行步道，如兼具自然保育與文學意象的「大坑5－1號步道」、以蜿蜒階梯與遼闊視野聞名的「萬里長城登山步道」、可一邊散青年日報 ・ 1 天前
基隆雙層觀光巴士無限次搭乘 議員質疑「有問題」
基隆市購置1輛雙層觀光巴士，已經開放模擬路線試乘，預計明年初營運。不過市議員曾怡芳質疑市府市府規劃有半日和全日套票，主打無限次搭乘，但只有1輛觀光巴士根本做不到無限次搭乘，甚至很可能有遊客搭不上車的情況，邏輯和實際運作有問題。市長謝國樑表示，技術上還有待克服，會再在研議檢討。自由時報 ・ 20 小時前
怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑
怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑EBC東森新聞 ・ 1 天前
〈中華旅遊〉翠峰湖太平山 沉浸山林之美
記者林怡孜∕台南報導 想在春節假期遠離塵囂、沉浸於山林自然之美，中華旅…中華日報 ・ 1 天前
WBC票難買！ 旅行社「保證票」包套行程 1人8.2萬-32.8萬元
世界棒球經典賽（WBC）明年3月在東京開打，球迷躍躍欲試想到現場為中華隊加油，但門票一票難求！在大谷翔平宣布參戰後，更是一位難求。目前旅行社已推出「保證取票」套裝行程，價格從新台幣8萬2000元至32萬8000元不等。有球迷無奈表示，若買不到票，只好到東京巨蛋外「聽漏音」。旅遊達人也建議，可飛大阪再轉車前往東京，以節省旅費。TVBS新聞網 ・ 15 小時前