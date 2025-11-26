新北芒花季熱力綻放 九份山城變身銀白仙境

記者古可絜／綜合報導

隨著冬日腳步靠近，新北市瑞芳區九份山城自11月起迎來一年一度的芒花季，漫山遍野的五節芒在陽光照耀下閃爍銀白光芒，與東北角蔚藍海景交織成季節限定的壯麗景緻。，冬季的九份除老街的紅燈籠、茶館與山城風情更加靜謐浪漫，非常適合親子家庭安排一趟輕鬆自然的小旅行。

新北市政府觀光旅遊局特別盤點瑞芳區3大熱門賞芒據點，從適合家庭輕鬆漫步的報時山，到視野遼闊的基隆山步道，再到攝影愛好者必訪的不厭亭，每一處都能感受芒花的療癒魅力。首先推薦鄰近九份老街的基隆山步道，自步道口至山頂約40至50分鐘，步道沿線被滿滿的芒花包圍，一路向上能逐漸看見東北角海岸線展開眼前，步道視野廣闊，是親子共度戶外時光的絕佳地點。

想捕捉最經典的芒花美景，絕不能錯過瑞芳通往雙溪的102縣道上的不厭亭。這座知名觀景臺是芒花攝影的朝聖點，每年吸引許多遊客前往拍照，冬季山頭從翠綠轉為銀白，芒花在光影下輕輕搖曳，搭配蜿蜒的山路與層層山巒，宛如一幅動態芒花畫作。

若想輕鬆無負擔地賞芒，報時山步道更是不容錯過，全長僅166公尺，步行約10分鐘即可抵達觀景臺，沿途芒花隨風飛舞，是小朋友也能輕鬆完成的親子路線，觀景臺上可360度飽覽水湳洞、陰陽海、基隆山等東北角經典景點，風景遼闊震撼。

芒花美景正盛，瑞芳的山海景色正值最迷人時刻，無論親子出遊、情侶約會或三五好友同遊，都能找到屬於自己的療癒路線，更多旅遊資訊可持續關注新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁。

九份山城芒花隨風飛舞，與層疊山巒與海岸線交織成動人美景。（新北市觀旅局提供）

站在不厭亭眺望滿山芒花隨風搖曳，隨手一拍都是美景。（新北市觀旅局提供）

基隆山步道滿山芒花飛舞，展現特有的遼闊風光。（新北市觀旅局提供）

漫步在芒花環繞的報時山步道，觀景臺視野開闊可輕鬆眺望陰陽海。（新北市觀旅局提供）