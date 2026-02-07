新北花卉品牌再升級 萬金杜鵑花展展現地方產業實力

「2026萬金杜鵑花展」正式登場記者會大合影 (新北市府提供)

「2026萬金杜鵑花展」即日起在萬里、金山地區正式登場，展期至3月8日止。新北市政府表示，今年花展採雙展場形式，結合法鼓山、金山漫遊、金山高中等在地特色場域，並首度打造全台唯一的「杜鵑美術館」，展出多達30種特殊品種杜鵑，邀請民眾在春節期間走訪北海岸，「馬上出花」感受萬金杜鵑的魅力。

新北市政府說明，本屆花展自2月7日至3月8日舉行，金山區中山溫泉公園、萬里區瑪鋉運動公園、觀光公園及大鵬足湯公園等地，都可以欣賞盛開的杜鵑花景，感受北海岸春季風光。

新北市長侯友宜表示，萬里、金山是全臺杜鵑花產量最高的地區，年產量約達600萬株。新北市府近年致力推動「萬金杜鵑」品牌永續化，結合藝術與農業，讓大家看見杜鵑花之美，目前品種已達30多種。

侯友宜市長指出，透過持續推廣，產銷量已增加兩成，成功讓許多青農返鄉，帶動農產品的經濟效益；今年展覽更結合法鼓山、金山漫遊及金山高中等在地社區擴大能量，歡迎好朋友趁著春節期間來萬金走一走，享用美食、踏青並欣賞最美麗的萬金杜鵑花。

本次花展由品牌總顧問凌宗湧領軍，結合藝術家與在地花農，在金山中山溫泉公園打造「杜鵑之道」，將地方文化轉化為花藝地景，展現「萬金意識、柔中帶剛」的精神。今年還特別邀請新北市金屬門窗商業同業公會參與創作，為花展注入不同以往的藝術視角。

新北市政府表示，未來將持續推廣萬金杜鵑，不僅提升花卉產業價值，讓新北花卉之美躍上國際，也期盼吸引更多青農返鄉投入，帶動地方經濟發展。

農業局補充，花展期間的週末及例假日安排街頭藝人表演、小農市集與手作體驗課程，民眾到場拍照打卡可兌換限量「品牌美植袋」，並參加集章活動。此外，「萬金杜鵑攝影比賽」同步開跑，收件時間自3月9日中午12時至3月22日止，活動詳情可至萬金杜鵑官網查詢。